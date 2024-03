«Jurassic World 4»: Η Σκάρλετ Γιόχανσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι το φαβορί για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «Jurassic World 4».

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για τη ταινία, έχει όμως ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουλίου του 2025.

Μετά την αποχώρηση του Ντέιβιντ Λιτς, ο Γκάρεθ Έντουαρντς ανέλαβε να σκηνοθετήσει τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς σε σενάριο του Ντέιβιντ Κόεπ.

Αν και οι ταινίες «Jurassic World» έχουν τεράστια εμπορική επιτυχία, ωστόσο δεν «αγγίζουν» καν το αριστούργημα του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1993.

Οι ταινίες μεταγενέστερες ταινίες με δεινόσαυρους είναι οι: «Jurassic World», «Jurassic World: Fallen Kingdom» και «Jurassic World: Dominion» με εισπράξεις πάνω από ένα δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

