Ταϊλάνδη: Οργή για τις φωτογραφίες μοντέλου με σηκωμένη φούστα σε βασιλικό μνημείο

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ένα μοντέλο στην Ταϊλάνδη, καθώς αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης πέντε ετών, επειδή τράβηξε φωτογραφίες με σηκωμένη φούστα σε βασιλικό μνημείο στην Ταϊλάνδη. Η Pim Apatsara, 22 ετών, προκάλεσε οργή όταν πόζαρε με αποκαλυπτικά ρούχα μπροστά από το άγαλμα του βασιλιά Ράμα Ι στην επαρχία Μπουριράμ στις 24 Μαρτίου. Στις φωτογραφίες ήταν ντυμένη με μια κοντή καφέ φούστα με ριγέ εσώρουχα και ένα κόκκινο τοπ. Το άγαλμα βρισκόταν στο φόντο με το μοντέλο να συνοδεύει με την εξής λεζάντα την εικόνα: «Παρακαλώ επισκεφθείτε την πόλη μου».

Μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών, οργισμένοι ντόπιοι -που προστατεύουν έντονα τη βασιλική ιστορία της χώρας- κάλεσαν την αστυνομία. Η Pim δημοσίευσε αργότερα μια εικόνα της ίδιας να αποδίδει σεβασμό στο άγαλμα για να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας ότι ήθελε ο κόσμος να επισκεφθεί την πόλη με τη φωτογραφία που παρουσίαζε το ορόσημο, αγνοώντας τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Ο αστυνομικός υποστράτηγος Rutthaphol Naowarat, διοικητής της αστυνομίας της επαρχίας Μπουριράμ την κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στις 25 Μαρτίου. Η Pim παραδέχτηκε ότι τράβηξε μια φωτογραφία και την κοινοποίησε η ίδια, όχι σκόπιμα για να αμαυρώσει την εικόνα της επαρχίας.

«Μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media έλαβα μηνύματα ακόμα και κατά των γονέων μου, πράγμα που ήταν απαράδεκτο καθώς δεν γνώριζα ότι αυτό που έκανα ήταν έγκλημα. Δεν σκέφτηκα προσεκτικά τι έκανα. Έχω ζητήσει συγγνώμη» δήλωσε η 22χρονη μετά τη σύλληψή της. Εκτός από τον κίνδυνο φυλακής, το μοντέλο αντιμετωπίζει και πρόστιμο 4.000 δολαρίων για προσβολή της δημοσίας αιδούς.

Model facing prison time for taking ‘upskirt’ pictures at royal monument in Thailand https://t.co/MdNTYMYzyW pic.twitter.com/FqCURWPOmt

