Κάρολος – καρκίνος: Η πρώτη εμφάνιση του βασιλιά μετά την ανακοίνωση για την υγεία του

O βασιλιάς Κάρολος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του σημαντική δημόσια εμφάνιση από τη στιγμή που αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο μήνα. Συγκεκριμένα, o βασιλιάς Κάρολος Γ‘ και η βασίλισσα Καμίλα, η οποία έχει παραστεί σε μια σειρά βασιλικών υποχρεώσεων με την απουσία του συζύγου της, θα παρευρεθούν σε πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Κάστρου του Ουίνδσορ την Κυριακή (31/01), όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη σύμφωνα με τον Independent ότι ο Κάρολος και η Καμίλα θα συνοδεύονται από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην τελετή της Κυριακής του Πάσχα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η εμφάνιση θα είναι η πρώτη σημαντική εκδήλωση για τον βασιλιά Κάρολο από τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο. Ο βασιλιάς υποβάλλεται σε τακτικές θεραπείες και έχει αναστείλει σχεδόν όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις του μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν ποια μορφή καρκίνου έχει ο Κάρολος, αλλά δήλωσαν ότι δεν σχετίζεται με την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υπεβλήθη για μια καλοήθη πάθηση του προστάτη.

Ο μονάρχης συνεχίζει να εκτελεί κάποια επίσημα καθήκοντα πίσω από τους τοίχους του παλατιού, ενώ συνεχίζει να χειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών εβδομαδιαίων συναντήσεών του με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ, και δεν θα παραδώσει τον συνταγματικό του ρόλο ως αρχηγού του κράτους. Δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό ποια άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παραστούν στη λειτουργία της Κυριακής, αλλά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υποβάλλεται επίσης σε θεραπεία για τον καρκίνο, δεν αναμένεται να παραστούν.

Επίσης δεν θα δώσουν το παρόν τα παιδιά τους πρίγκιπας Τζορτζ, πριγκίπισσα Σαρλότ και πρίγκιπας Λούις. Η οικογένεια περνά τις διακοπές του Πάσχα μαζί, καθώς προσαρμόζεται στη διάγνωση του καρκίνου της Κέιτ. Η εμφάνιση του Καρόλου την Κυριακή θα θεωρηθεί ότι ο βασιλιάς κάνει μια κίνηση για να καθησυχάσει το κοινό μετά την είδηση-σοκ, ενώ μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την υγεία του.

King Charles and Queen Camilla will attend Easter service at Windsor – but William and… [Video] Charles and Camila will attend the Easter Service at St George's Chapel at… https://t.co/VYfb8vBKOP

— Victor Mah (@VictorMahNHI) March 27, 2024