Κίνα: Ισόβια για τον πρώην πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας

Με την καταδίκη του σε ισόβια για δωροδοκία με ποσό μεγαλύτερο των 10 εκατ. δολαρίων έκλεισε τελικά το θέμα που είχε ξεσπάσει στην Κίνα με πρωταγωνιστή τον Τσεν Σουγιουάν, πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας από το 2019 ως το 2023. Ο Τσεν Σουγιουάν υπήρξε αναπληρωτής γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2019 ως το 2023.

Η δίκη, στην οποία ήταν κατηγορούμενος για δωροδοκία με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε με την απόφαση να είναι καταδικαστική. Ισόβια αποφάσισε το δικαστήριο για τον Σουγιουάν, ο οποίος δέχθηκε περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα διάστημα 13 ετών, εκμεταλλευόμενος τις θέσεις του σε διάφορους φορείς για να εξυπηρετεί τρίτους. Ο ίδιος, βέβαια, επέμενε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι αλλά τελικά κρίθηκε ένοχος και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

A former chief of China’s soccer association Chen Xuyuan has been sentenced to life in prison for accepting more than $10 million in bribes following one of the biggest anti-corruption probes in the sport in years.

