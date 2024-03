Σελένα Γκόμεζ Instagram: Οι σέξι φωτο που “κατέβασε”

Η Σελένα Γκόμεζ αποφάσισε να δημοσιεύσει κάποιες σέξι φωτογραφίες της στο Instagram, σύντομα όμως το μετάνιωσε και προχώρησε στη διαγραφή τους. Οι ακόλουθοι της διάσημης τραγουδίστριας όμως, είχαν φροντίσει να αποθηκεύσουν τα στιγμιότυπα, τα οποία αναδημοσίευσαν στη συνέχεια. Στις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η Γκόμεζ ποζάρει φορώντας ένα κόκκινο κραγιόν κι ένα μαύρο μπούστο που αποκαλύπτει μεγάλο μέρος από το στήθος της. Αν και η Γκόμεζ δεν ανέφερε τον λόγο που προχώρησε στη διαγραφή των φωτογραφιών της, αρκετοί θαυμαστές της υπέθεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως τις έσβησε επειδή «νιώθει άσχημα με τις αρνητικές κριτικές που δέχεται για τα παραπανίσια κιλά της». Πολλοί από τους φαν της σταρ, έσπευσαν να την υποστηρίξουν και να τα βάλουν με τους haters που κρίνουν το βάρος της Γκόμεζ, η οποία όπως είναι γνωστό, ταλαιπωρείται με προβλήματα υγείας εδώ και πολλά χρόνια.

Selena Gomez puts on a VERY busty display in since-deleted Instagram selfies while rocking a plunging black bra https://t.co/xAvFqvg0Mp

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 24, 2024