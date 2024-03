Αν Χάθαγουεϊ – Κρίστοφερ Νόλαν: «Πολλοί άνθρωποι δεν μου έδιναν ρόλους»

Η Αν Χάθαγουεϊ οφείλει την επιτυχία της ως ηθοποιός στον Κρίστοφερ Νόλαν, όπως ανέφερε. Η σταρ του Χόλιγουντ αποκάλεσε «άγγελό» της τον Νόλαν, μέσα από μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε για το Vanity Fair. Έκανε μια αναδρομή στην περίοδο μετά το πολύκροτο Όσκαρ που έλαβε για τους «Άθλιους» το 2013, όταν οι περισσότερες παραγωγές την απέφευγαν, λόγω της μαζικής αντιπάθειας που έτρεφε το κοινό για εκείνη. Η ίδια θυμήθηκε πώς κανείς δεν ήθελε να την προσλάβει εν μέσω του διαδικτυακού μίσους από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι που ο Νόλαν παρενέβη για να επαναπροσδιορίσει την καριέρα της. Σκεπτόμενη το φαινόμενο «Hathahate» (μίσος στη Χάθαγουεϊ), η πρωταγωνίστρια αποκάλυψε πως «Πολλοί άνθρωποι δεν μου έδιναν ρόλους επειδή ανησυχούσαν τόσο πολύ για το πόσο τοξική είχε γίνει η ταυτότητά μου στο διαδίκτυο.

Βρήκα έναν άγγελο, τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δεν νοιάστηκε γι’ αυτό και μου έδωσε έναν από τους πιο όμορφους ρόλους που είχα σε μία από τις καλύτερες ταινίες στις οποίες συμμετείχα» κάνοντας λόγο για την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Interstellar» του 2014. Η Χάθαγουεϊ τόνισε στην πορεία ότι «Δεν ξέρω αν ήξερε ότι με υποστήριζε εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε αυτό το αποτέλεσμα. Η καριέρα μου δεν έχασε τη δυναμική της, όπως θα μπορούσε να έχει συμβεί, αν δεν με είχε υποστηρίξει».

Anne Hathaway says studios steered clear after she won her Oscar because people in the public really didn’t like her — but that all changed when Christopher Nolan came knocking (again).

Read more 👉 https://t.co/XJ7n8eGiyf pic.twitter.com/J5sQPaaBkH

— TMZ (@TMZ) March 26, 2024