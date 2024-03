Σταματήστε να “χουφτώνετε” τη Molly Malone

Φρένο στους αγενείς τουρίστες επιχειρεί να βάλει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου με σκοπό την προστασία του δημοφιλούς αγάλματος στο κέντρο της πόλης μετά από αναφορές για φθορά λόγω… πιασίματος. Το χάλκινο άγαλμα της τοπικής λαϊκής ηρωίδας Molly Malone είναι ένα πολύ δημοφιλές σημείο για τους τουρίστες που επισκέπτονται την ιρλανδική πρωτεύουσα. Οι επισκέπτες ποζάρουν για φωτογραφίες αγγίζοντας το εκτεθειμένο στήθος του αγάλματος, μια πρακτική που λέγεται ότι φέρνει καλή τύχη. Ως αποτέλεσμα, μέρος του αγάλματος έχει ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου. Τώρα η Tilly Cripwell, μια φοιτήτρια που παίζει μουσική κοντά στο άγαλμα, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία καλώντας να τερματιστεί αυτό που πιστεύει ότι είναι μια «μισογυνιστική παράδοση».

Η Cripwell είπε στην Telegraph: «Πολλοί άνθρωποι κραυγάζουν γύρω της, τη φιλούν στο μάγουλο, τη φιλούν το στήθος της, όλα αυτά είναι ακατάλληλα. Την υποβιβάζουν σε αυτόν τον χλευασμό και δεν της δίνουν το στάτους του εθνικού θησαυρού».

Η Molly Malone είναι μια φιγούρα από την ιρλανδική λαογραφία, η πρωταγωνίστρια ενός τραγουδιού για μια κοπέλα που πουλάει όστρακα και μύδια από μια χειράμαξα στην «όμορφη πόλη του Δουβλίνου». Ένα χάλκινο γλυπτό που την απεικονίζει να σπρώχνει το καρότσι της, από την Ιρλανδή καλλιτέχνη Jeanne Rynhart, στήθηκε στην Grafton Street το 1988 ως μέρος των εορτασμών της χιλιετίας του Δουβλίνου. Μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση έξω από το τουριστικό γραφείο του Δουβλίνου στην Suffolk Street το 2014. Δεν είναι η πρώτη φορά που το άγαλμα γίνεται είδηση. Βανδαλίστηκε τρεις φορές το περασμένο φθινόπωρο, με τους βάνδαλους να γράφουν «Παρακαλώ μην, TY [ευχαριστώ]» και «7 χρόνια γρουσουζιά» στο ντεκολτέ της φιγούρας.

