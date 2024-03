«Αλληλεγγύη από τους μουσικούς της Αθήνας στους μουσικούς της Γάζας»

Μία πρωτοβουλία αλληλεγγύης έχει ξεκινήσει στην Αθήνα από ενεργούς μουσικούς, οι οποίοι μέσω της τέχνης τους επιστρατεύονται για να συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση των Παλαιστινίων συνάδελφών τους και των οικογενειών τους στη Γάζα.

Στόχος είναι το χρηματικό ποσό που θα μαζευτεί να δοθεί στο A shelter for Gaza’s artists, ένα crowdfunding των οργανισμών Al Kamandjâti, Edward Said National Conservatory of Music, Delia Arts Foundation και Jafra Productions.

Οι διοργανωτές αναζητούν και κλείνουν χώρους τέχνης, θέατρα και μουσικές σκηνές με σκοπό τη συλλογή χρημάτων μέσω μουσικών παραστάσεων κάθε είδους μουσικής. Στις εκδηλώσεις αυτές, πέρα από μουσική, θα υπάρχουν χαιρετισμοί και ολιγόλεπτες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν συμπαρασταθεί έμπρακτα πολλά χρόνια στον λαό της Παλαιστίνης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το «SHELTER FOR GAZA ARTISTS»: https://www.gofundme.com/f/srmap-a-shelter-for-gazas-artists