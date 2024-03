Ποδοσφαιριστές σε στριπτιτζάδικο Εκουαδόρ: Χορεύουν μετά από ήττα

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί ύστερα από την απόφαση τριών ποδοσφαιριστών του Εκουαδόρ να δώσουν το «παρών» σε στριπ κλαμπ της Νέας Υόρκης. Η ήττα στο φιλικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Ιταλίας δεν φάνηκε να στάθηκε εμπόδιο στους τρεις διεθνείς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρασαν το βράδυ σε γνωστό κλαμπ, με τον έναν εξ’ αυτών να είναι μόλις 16 ετών. Συγκεκριμένα, ο Γκονζάλο Πλάτα, ο Ρόμπερτ Αλμπολέδα και ο 16χρονος Κέντρι Παέζ αποτελούν τους τρεις ενόχους στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ο τελευταίος, μάλιστα, αγωνίζεται στην Τσέλσι, με τον σύλλογο του Λονδίνου να έχει ποντάρει πολλά στο ταλέντο του νεαρού άσου.

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι από μικρή ηλικία μπαίνει σε άσχημα «μονοπάτια» και συνήθειες, με τις εικόνες που απαθανατίζουν τους τρεις ποδοσφαιριστές να έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου και να έχουν δεχτεί πλήθος σχολιασμού από τους συμπατριώτες του. Η παρουσία του νεαρότερου εκ των τριών, Παέζ, προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για το συμβάν στους υπόλοιπους δύο, οι οποίοι ως πιο έμπειροι φαίνεται να τον παρακίνησαν.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Εκουαδόρ κατακρίνει το γεγονός και ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν για το μέλλον των ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα. «Έχουν διαρρεύσει εικόνες και πλάνα από γεγονότα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αξίες που έχουμε στην ομοσπονδία και την εθνική μας ομάδα. Φυσικά αυτά τα πλάνα θα αποτελέσουν αφορμή και θα καθορίσουν τις μελλοντικές κλήσεις στην εθνική ομάδα».

🚨 FEF Announcement 🇪🇨

“Images of events contrary to the values and principles that we [FEF] defend as an institution have been disseminated, with which will be a reason for analysis of future call-ups”.

Kendry Paez, Robert Arboleda, Piero Hincapie, Gonzalo Plata on the watch. pic.twitter.com/8M3SL06bNB

— Warriors of Ecuador (@EcuadorHeroes) March 26, 2024