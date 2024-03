Πούτιν – μακελειό στη Μόσχα: “Βρέθηκαν οι δράστες, είχαν παράθυρο διαφυγής στην Ουκρανία”

Στην πρώτη του αντίδραση για το χθεσινοβραδινό μακελειό σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε διάγγελμά του ότι έχουν εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί όλοι οι δράστες. Ο Πούτιν είπε ότι οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία και ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας. «Και οι τέσσερις άμεσοι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, όλοι όσοι πυροβόλησαν και σκότωσαν ανθρώπους, βρέθηκαν και συνελήφθησαν. Προσπάθησαν να κρυφτούν και κινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τους ετοιμάστηκε παράθυρο υποδοχής από την ουκρανική πλευρά για να περάσουν τα κρατικά σύνορα», υποστήριξε.

