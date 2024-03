Ερντογάν: Θα στείλω τον Νετανιάχου στον Αλλάχ – Ισραήλ: Υποστηρίζεις το κάψιμο μωρών

Σκληρή αντίδραση από το Ισραήλ επέφεραν τα σχόλια του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς διέταξε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον απεσταλμένο της Τουρκίας στο Ισραήλ για «σοβαρή επίπληξη» αφότου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύθηκε να «στείλει [τον Νετανιάχου] στον Αλλάχ». «Έδωσα εντολή στους αξιωματούχους να καλέσουν τον Τούρκο αναπληρωτή πρεσβευτή στο Ισραήλ για σοβαρή επίπληξη, μετά τη σοβαρή επίθεση του Ερντογάν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις απειλές του να στείλει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στον Αλλάχ και να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν», δημοσίευσε ο Κατς στο X.

«Εσείς που υποστηρίζετε το κάψιμο μωρών, τους δολοφόνους τους βιαστές και τον ακρωτηριασμό πτωμάτων από εγκληματίες της Χαμάς, [είσαι] ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για τον Θεό. Δεν υπάρχει Θεός που θα ακούσει αυτούς που υποστηρίζουν τις θηριωδίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττουν οι βάρβαροι φίλοι σου της Χαμάς», είπε ο Κατς. «Σώπα και ντροπή σου!». Ο αναπληρωτής πρέσβης κλήθηκε καθώς η Τουρκία απέσυρε τον πρεσβευτή της στην αρχή του πολέμου.

