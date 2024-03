Μάικλ Τζάκσον περιουσία: Το τεράστιο ποσό που έχει λάβει η μητέρα του σταρ

Σύμφωνα με νέα δικαστική κατάθεση από τους εκτελεστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον την Πέμπτη (21/03), η μητέρα του, Κάθριν, έχει λάβει πάνω από 55 εκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του βασιλιά της ποπ το 2009, με βάση πληροφορίες του TMZ. Η νέα κατάθεση έρχεται αφού ο νεότερος γιος του τραγουδιστή, ο 22χρονος Μπίγκι, κατέθεσε τη δική του αίτηση για να εμποδίσει την 93χρονη Κάθριν, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα της περιουσίας του τραγουδιστή για να χρηματοδοτήσει μια αδιευκρίνιστη νομική μάχη, που πιστεύεται ότι είναι η πρόσφατη συμφωνία με τη Sony για τον μουσικό κατάλογο του Τζάκσον που εκτιμάται στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, οι εκτελεστές της κληρονομιάς του Τζάκσον ισχυρίζονται ότι η Κάθριν έχει πολλά χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα νομικά της έξοδα. Υποστηρίζουν ότι έχει λάβει περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από ένα επίδομα 160.000 δολαρίων τον μήνα. Τα έγγραφα, τα οποία το TMZ υποστηρίζει ότι είδε, σημειώνουν ακόμη ότι η περιουσία έχει συνεισφέρει περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά και τη βελτίωση του σπιτιού της, το οποίο διαθέτει επίσης πληρωμένο ιδιωτικό κηπουρό, σεφ και ασφάλεια.

Τα νομικά έξοδα της Κάθριν προέρχονται από την προσφυγή που υπέβαλε σχετικά με την άγνωστη συμφωνία που έκαναν πρόσφατα οι εκτελεστές της περιουσίας. Ο Μπίγκι, γνωστός επίσημα ως Μπλάνκετ, ήταν στο πλευρό της γιαγιάς του μέχρι που ένας δικαστής απέρριψε τις αρχικές τους αντιρρήσεις για την άγνωστη συμφωνία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μπίγκι υπέβαλε νομικά έγγραφα με σκοπό να υποστηρίξει ότι η Κάθριν θα πρέπει να πληρώσει η ίδια τους νομικούς της λογαριασμούς. Στην κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι θα ήταν άδικο να αναγκαστούν ο ίδιος και τα αδέλφια του, που είναι κληρονόμοι της περιουσίας, να πληρώσουν για την συγκεκριμένη υπόθεση.

