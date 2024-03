Σε παγκόσμια περιοδεία τα ρουμπινί γοβάκια της Τζούντι Γκάρλαντ

Σε παγκόσμια περιοδεία θα εκτεθούν τα εμβληματικά ρουμπινί γοβάκια που φορούσε η Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «The Wizard of Oz» (Ο Μάγος του Οζ) όταν υποδύθηκε την Ντόροθι. Τα γοβάκια τα οποία ήταν ασφαλισμένα για ένα εκατομμύριο δολάρια και θα πωληθούν σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας τους, είχαν εξαφανιστεί τον Αύγουστο του 2005. Τότε είχαν κλαπεί από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ στη γενέτειρα της ηθοποιού, την πόλη Γκραντ Ράπιντς στη Μινεσότα των ΗΠΑ με τους κλέφτες να πιστεύουν ότι τα υποδήματα ήταν φτιαγμένα από αληθινά ρουμπίνια. Ωστόσο δεκατρία χρόνια αργότερα επανεμφανίστηκαν, χάρη κυρίως στις ενέργειες του FBI. Ο συλλέκτης αναμνηστικών που είναι ιδιοκτήτης των εμβληματικών υποδημάτων τα παρέδωσε σε οίκο δημοπρασιών, ο οποίος σχεδιάζει τώρα να τα παρουσιάσει σε παγκόσμια περιοδεία.

