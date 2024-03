Φλούδες λεμονιού χρήσεις: Πόσα μπορείτε να κάνετε Ένα zero waste μπαχαρικό

Το λεμόνι είναι ο καρπός του υβριδικού δέντρου λεμονιά του και ανήκει στην οικογένεια των εσπεριοειδή. Ο καρπός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για το χυμό του, αλλά και οι φλούδες του έχουν πολλά οφέλη και μπορουν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Ο χυμός του λεμονιού περιέχει περίπου 5% κιτρικό οξύ, το οποίο δίνει στα λεμόνια τη χαρακτηριστική ξινή τους γεύση και ph από 2 μέχρι 3. Το λεμόνι είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα εσπεριδοειδή φρούτα στη μαγειρική, στην ιατρική και στα καλλυντικά και διαθέτει μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και αιθέρια έλαια που βοηθούν στη βελτίωση του δέρματος και στην πρόληψη ασθενειών. Το λεμόνι το θέλουμε για τον χυμό του ή το ξύσμα του. Ενίοτε -μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις φλούδες του για να δώσουν άρωμα σε σιρόπια, ροφήματα, κυρίως σε γλυκές παρασκευές.

Η φλούδα ωστόσο του λεμονιού λαμβάνει την πρωτιά σε περιεκτικότητα βιταμινών, καθώς είναι 10 φορές περισσότερες βιταμίνες από το χυμό του και διαθέτει υψηλή συγκέντρωση φυτικών ινών και μεταλλικών στοιχείων. Η φλούδα λεμονιού περιέχει αιθέρια έλαια, κιτρικό οξύ και άλλες βασικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υγεία, στο σπίτι και στην ομορφιά. Οι φλούδες λεμονιού μπορούν να φανούν χρήσιμες με διάφορους τρόπους για το σπιίτι ή την ομορφιά δέρματος, αντί να πεταχτούν.

Μερικές χρήσεις φλούδας λεμονιού

Αποσμητικό κάδου απορριμμάτων: Ρίχνετε μερικές φλούδες λεμονιού στο κάτω μέρος του κάδου απορριμμάτων τακτικά για να απορροφούν τις ανεπιθύμητες μυρωδιές και να δίνουν ένα όμορφο άρωμα.

Φωτίζει το δέρμα: Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ που έχει λευκαντικές ιδιότητες. Τρίψτε μία φλούδα λεμονιού στα χέρια και στους αγκώνες για να αναζωογονηθείτε, να φωτίσετε το δέρμα σας και να σφίξουν οι πόροι.

Λευκαίνει τα νύχια: Τρίψτε φλούδες λεμονιού σε κιτρινισμένα νύχια για να αποκτήσουν και πάλι το φυσικό τους χρώμα.

Καθαρίζει τους λεκέδες καφέ σε ένα φλιτζάνι: Βάλτε μία φλούδα λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και προσθέστε νερό. Αφήστε το μείγμα για αρκετές ώρες και στη συνέχεια καθαρίστε το με ένα πανί. Οι λεκέδες θα πρέπει να έχουν εξαφανιστεί.

Απολυμαίνει το ξύλο κοπής Αφού καθαρίσετε το ξύλο κοπής από τα τρόφιμα που μόλις κόψατε, τρίψτε στην επιφάνειά του με μία φλούδα λεμονιού για να το απολυμάνετε, χάρη στις αντιβακτηριακές ιδιότητες του λεμονιού. Αφήστε το για 2 λεπτά, πριν το ξεπλύνετε με νερό.

Υγραντήρας: Αν η ατμόσφαιρα του σπιτιού σας είναι ξηρή, βάλτε φλούδες λεμονιού σε ένα κατσαρολάκι με νερό και αφήστε τις να σιγοβράσουν σε χαμηλή θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα, θα αντιμετωπίσετε την ξηρότητα και το σπίτι σας θα έχει ένα ευχάριστο άρωμα.

Απωθεί τα έντομα: Σκορπίστε μικρές φέτες από φλούδες λεμονιού σε παράθυρα, περβάζια, σε γωνίες και σχισμές για να απωθήσετε έντομα, όπως μυρμήγκια, κατσαρίδες και ψύλλους. Το άρωμα λεμονιού τα απωθεί.

Καθαρίστε άλατα και μεταλλικά στοιχεία ενός βραστήρα: Αν ο βραστήρας τσαγιού έχει αποκτήσει άλατα και μεταλλικά στοιχεία, γεμίστε τον με νερό, στο οποίο θα προσθέσετε και φέτες λεμονιού. Αφήστε το νερό να βράσει και στη συνέχεια κλείστε τον βραστήρα, αφήστε τον με το νερό και τις φλούδες στο εσωτερικό του για μία ώρα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τον και θα δείτε πως θα λάμπει ξανά.

Προστέθηκε και άλλη μια χρήση από τις φλούδες λεμονιού ως Zero waste μπαχαρικό. Το φαινόμενο zero waste, δηλαδή η ζωή με μηδενική σπατάλη, έχει ως σύνθημα του: “περιορίστε τα σκουπίδια που παράγετε”, μέσω ανακύκλωσης μια φράση επινοήθηκε από μια εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, τη «Zero Waste Systems Inc» τη δεκαετία του 1970, παρότι τελαυταία ακούγεται περισσότερο. Πώς μπορεί να φτιαχτεί το zero waste σπιτικό μπαχαρικό με βάση το λεμόνι; Η λύση δίνεται από το TikTok. Είναι απλή και δεν χρειάζεται πολύ κόπο.

Zero waste σπιτικό μπαχαρικό με βάση το λεμόνι

Το βασικό βήμα για να πετύχετε τον σκοπό σας είναι η επιλογή των λεμονιών. Δεν θέλουμε κερωμένα λεμόνια -που κυκλοφορούν συχνά στο εμπόριο- οπότε είτε επιλέγετε βιολογικά είτε τα λεμόνια από τον δικό σας ή κάποιο γειτονικό κήπο. Στη συνέχεια καθαρίζουμε τις φλούδες και τις βάζουμε σε ένα μπολ για να τις πλύνουμε πολύ πολύ καλά. Τις τοποθετούμε σε ταψί, όπου έχουμε στρώσει λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30΄, μέχρι να αφυδατωθούν. Αφού ψηθούν τις περνάμε από το μούλτι και τις χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν σκόνη. Προσθέτουμε και λίγο πιπέρι, ανακατεύουμε καλά, ώστε να ομογενοποιηθεί το μείγμα και το τοποθετούμε σε ένα δοχείο για μπαχαρικά. Αυτό το αυτοσχέδιο zero waste μπαχαρικό είναι ιδανικό για να συνοδεύσει τη μαρινάδα σε κρεατικά, κοτόπουλα και ψαρικά. Επίσης στη θέση του λεμονιού μπορούμε να βάλουμε πορτοκάλι ή ακόμα και γκρέιπ φρουτ.

