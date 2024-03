Βόμβα στο Λούβρο: Άγνωστοι απειλούν ότι θα ανατινάξουν τη Μόνα Λίζα

Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία 24ωρα στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, μετά από απειλή για εκρηκτικά σε διάσημα έργα τέχνης. Μεταξύ αυτών και η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο επικεφαλής του μουσείου, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 35.000 εκθέματα ανεκτίμητης αξίας, δέχθηκε απειλή στην ιστοσελίδα του Λούβρου από αγνώστους ότι θα ανατινάξουν με εκρηκτικά διάφορα αριστουργήματα.

«Την Τετάρτη 20 Μαρτίου, το μουσείο του Λούβρου υπέβαλε καταγγελία για απειλή επίθεσης», δήλωσε αστυνομική πηγή στη Le Figaro. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε και από το μουσείο. Η απειλή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, που συμπληρώθηκε στα αγγλικά και στάλθηκε στις 3.47 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του Λούβρου.

«Είμαστε δεσμευμένοι να ανατινάξουμε τη Μόνα Λίζα και πολλά άλλα αριστουργήματα. Απλά μια προειδοποίηση: 100 κιλά εκρηκτικών C4 κάνουν μεγάλη ζημιά», έγραψαν, όπως υποστηρίζει η γαλλική εφημερίδα. Η απειλή φέρει την υπογραφή «Founding Fathers of Confederation», (Οι Πατέρες της Συνομοσπονδίας) παραπέμποντας στους 36 άνδρες, οι οποίοι τον 19ο αιώνα αντιπροσώπευαν τις αποικίες της Βρετανικής Βόρειας Αμερικής.

Η Le Figaro επισημαίνει ότι «Οι Πατέρες της Συνομοσπονδίας» είναι 36 άτομα που παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα από τα συνέδρια του Σάρλοταουν το 1864, του Κεμπέκ και του Λονδίνου του 1866, που προηγήθηκε της Καναδικής Συνομοσπονδίας. Μόνο έντεκα άτομα παρακολούθησαν και τα τρία συνέδρια. «Το μουσείο ζήτησε να ελεγχθούν όλοι οι χώροι του, αλλά δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα», καταλήγει το γαλλικό δημοσίευμα.

⚡️ Threat of explosion ⚡️

Unknown individuals threaten to detonate Leonardo da Vinci’s “Mona Lisa” and other masterpieces at the Louvre using 100 kilograms of explosives, according to Le Figaro newspaper. The message was transmitted through the contact form on the Louvre’s… pic.twitter.com/9nkza00rSX

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) March 21, 2024