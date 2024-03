95χρονος Έλληνας παγκόσμιο ρεκόρ: Ο Κώστας Χατζηεμμανουήλ βάζει τα… γυαλιά στη νεολαία!

Πηγή έμπνευσης για την αγάπη του για τον αθλητισμό και τα επιτεύγματά του στον στίβο αποτελεί ο Κώστας Χατζηεμμανουήλ.

Ο 95χρονος συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων και αγωνίστηκε στα 60 μέτρα, όπου σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ για… σπρίντερ άνω των 95 ετών!

Συγκεκριμένα, τερμάτισε δεύτερος σε χρόνο 13.72, που είναι η γρηγορότερη επίδοση που έχει γίνει ποτέ από αθλητή 95 ετών και άνω.

Εχασε από τον Πολωνό Χένρι Βιερζχόφσκι, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Μ90 (ετών) και ο οποίος τερμάτισε σε 12.97.

Henry Wierzchowski of Poland wins the M90 Euro Masters 60m in 12.97 with Konstantinos Chatziemmanouil setting a world M95 record of 13.72 in second pic.twitter.com/j00JIxvO0R

— AW (@AthleticsWeekly) March 20, 2024