Μαύροι κύκλοι βιταμίνες: Μια θεραπεία για εσένα

Ίσως η φράση «φαίνεσαι κουρασμένη» να μας ξαφνιάζει κάποιες φορές, όταν κάτω από τα μάτια μας σχηματίζονται μαύροι κύκλοι. Μάλιστα, αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, η κούραση δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο εμφανίζονται οι μαύροι κύκλοι. Μεταξύ άλλων, η κληρονομική προδιάθεση, τα διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία, η απώλεια όγκου του δέρματος, ο αποχρωματισμός, οι αλλεργίες και ο ερεθισμός του δέρματος μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το ανεπιθύμητο σύμπτωμα. Ενώ το concealer είναι το καλύτερο προϊόν μακιγιάζ για να καμουφλάρετε την εμφάνισή σας, ορισμένες τοπικές θεραπείες βιταμινών, μια τακτική ενυδατική ρουτίνα και ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να σας βοηθήσουν να κρατήσετε μακριά την κούραση, την υπερμελάγχρωση και το ξηρό δέρμα γύρω από τα μάτια.

Ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από τους μαύρους κύκλους είναι οι διευρυμένες ή διεσταλμένες φλέβες γύρω από τα μάτια. Ενώ τα συμπληρώματα βιταμίνης Κ έχουν αναφερθεί πολλές φορές για την ικανότητα τους να ξεφουσκώνουν την περιοχή των ματιών βελτιώνοντας την κυκλοφορία, δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες. Αν ωστόσο υπάρξει συνδυασμός βιταμίνης Κ με ρετινόλη, τότε ίσως τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Όπως, μάλλον, ήδη γνωρίζετε, η ρετινόλη ενθαρρύνει την παραγωγή κολλαγόνου και την ανάπτυξη νέων κυττάρων, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στα μάτια, να δείχνουν πιο φρέσκια και να έχουν πιο φωτεινή εμφάνιση. Επιπλέον, μέσα από τη διατροφή, μπορεί κάποιος να αυξήσει τη βιταμίνη Κ, καταναλώνοντας ουσιαστικά μπρόκολο, λάχανο, και άλλα σκούρα πράσινα λαχανικά.

Η αγαπημένη βιταμίνη Β Πολλοί άνθρωποι παλεύουν με το ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό, αποχρωματισμό και αυτή την τρομακτική κουρασμένη όψη. Εκεί μπαίνει η βιταμίνη Β3. Επίσης γνωστή ως νιασιναμίδη, αυτή η μορφή βιταμίνης Β ενισχύει την παραγωγή λιπαρών οξέων, τα οποία εμποδίζουν το δέρμα να χάσει νερό και το βοηθούν να διατηρήσει την ελαστικότητα. Αυτή η ιδιότητα βοηθά στην προστασία του δέρματος που ερεθίζεται εύκολα από τον ήλιο και τους ρύπους. Η νιασιναμίδη ελαφρύνει επίσης τις κηλίδες γήρανσης, τις ουλές και τυχόν περιοχές με αυξημένη μελάγχρωση, ενώ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων κάτω από τα μάτια. Οι κρέμες νιασιναμίδης μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά πρωί και βράδυ για να έχετε τα πλήρη οφέλη. Αυτή η προστατευτική βιταμίνη έχει αναφερθεί ότι αυξάνει τη συνολική ενέργεια όταν ενσωματώνεται στη διατροφή σας. Τρόφιμα όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα σκούρα πράσινα λαχανικά και τα αυγά εισάγουν μια υγιή δόση βιταμινών Β στο σύστημά σας.

Η βιταμίνη C

Η βιταμίνη C μπορεί να προσφέρει boost φωτεινότητας και αντιοξειδωτικής δύναμης στο πρόσωπo εάν έχετε λεπτό, ξηρό δέρμα ή ορατές φλέβες. Η βιταμίνη C βοηθά στην πρόληψη των βλαβών από τον ήλιο και μπορεί να φωτίσει τις κηλίδες της ηλικίας ή του ήλιου. Τα αντιοξειδωτικά της βιταμίνης C μπορεί επίσης να ενθαρρύνουν την παραγωγή κολλαγόνου και τη μεγαλύτερη κυκλοφορία για πιο σφριγηλό δέρμα. Θα πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι τοπικές κρέμες μπορούν να εφαρμοστούν μία φορά την ημέρα. Ωστόσο, η απολεπιστική φύση αυτών των κρεμών μπορεί να ερεθίσει ορισμένους ευαίσθητους τύπους δέρματος. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να εφαρμόζετε την κρέμα δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ή όπως σας προτείνει ο δερματολόγος σας. Αυξήστε την πρόσληψη βιταμίνης C, μέσα από τη διατροφή τρώγοντας πολλά φρέσκα εσπεριδοειδή, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, φράουλες και μπρόκολο. Αυτές οι τροφές θα δώσουν γενικότερα στο ανοσοποιητικό σας σύστημα μια υγιή ώθηση.