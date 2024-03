Ο Ράμα σπρώχνει δημοσιογράφο: Αντιδράσεις στην Αλβανία, η απάντησή του

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία μία κίνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος έσπρωξε στο πρόσωπο δημοσιογράφο, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις της για επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σαζάν. Ο Έντι Ράμα απαντούσε σε ερωτήσεις, όταν η δημοσογράφος Αμπρόζια Μέτα τον ρώτησε για ένα επενδυτικό πλάνο στο νησί Σαζάν με τον ίδιο να την σπρώχνει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να αποχωρεί σκυθρωπός από το σημείο. Για το περιστατικό υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Αλβανία όσο και από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων.

Apologies?!

Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl

— Edi Rama (@ediramaal) March 19, 2024