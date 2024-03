Ξενοδοχείο κάτω από τη γη: Μέσα στο «Deep Sleep», το βαθύτερο στον κόσμο

Σε ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο, 419 μέτρα κάτω από τα βουνά Snowdonia στην Ουαλία, το ξενοδοχείο «Deep Sleep» είναι το πιο βαθύ ξενοδοχείο στον κόσμο. Αυτή η υπόγεια οπή, με διαμονές που κοστίζουν έως και 550 λίρες, βρίσκεται βαθιά μέσα σε έναν θάλαμο του εγκαταλειμμένου ορυχείου σχιστόλιθου Cwmorthin και είναι προσβάσιμη μόνο μέσω μιας «απότομης και απαιτητικής» διαδρομής μέσω των παλιών εργασιών. Ονομάζεται «Deep Sleep» και αποτελείται από τέσσερις ιδιωτικές καμπίνες με δύο μονά κρεβάτια και ένα «ρομαντικό» σπήλαιο με διπλό κρεβάτι, τραπεζαρία και εγκαταστάσεις τουαλέτας με απλές τουαλέτες και νιπτήρες.

Το ξενοδοχείο, προσφέρει την «εμπειρία περιπέτειας απομακρυσμένης κατασκήνωσης» και διευθύνεται από την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων Go Below, ανοίγει μόνο μία νύχτα την εβδομάδα – Σάββατο βράδυ. Η εμπειρία των επισκεπτών ξεκινά το Σάββατο το απόγευμα στις 5 μ.μ. στη βάση του Go Below κοντά στην πόλη Blaenau Ffestiniog, όπου συναντούν τους οδηγούς που θα τους οδηγήσουν στο ξενοδοχείο. Αρχικά, πρέπει να περπατήσουν 45 λεπτά στα βουνά σε μια διαδρομή που είναι «απότομη μερικές φορές», αλλά λέγεται ότι προσφέρει «όμορφη» θέα. Σταματούν σε ένα εξοχικό σπίτι για να «φτιάξουν» για την κάθοδό τους στον κάτω κόσμο με ένα κράνος, ένα φως, ένα λουρί και μπότες Wellington.

Ο ιστότοπος του ξενοδοχείου λέει,

«Τότε είναι ώρα να αποχαιρετήσουμε τον έξω κόσμο και να κατευθυνθούμε στα βάθη του μεγαλύτερου και βαθύτερου εγκαταλειμμένου ορυχείου σχιστόλιθου στον κόσμο». Αντιμετωπίζοντας την απαιτητική διαδρομή μέσα από το ορυχείο – το οποίο λειτούργησε περίπου από το 1810 έως το 1939 – οι επισκέπτες θα πλοηγηθούν στις σκάλες των αρχαίων ανθρακωρύχων, στις σάπιες γέφυρες και στις ανακατεμένες γέφυρες. Ο οδηγός θα παρέχει «πολλές ιστορικές πληροφορίες» για τις ζωές των ανδρών και των αγοριών που εργάζονταν στο ορυχείο καθ’ οδόν, με την κατάβαση στο ξενοδοχείο να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Όταν φτάνουν στο Deep Sleep – η είσοδός του που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη πόρτα από χάλυβα – οι επισκέπτες καλωσορίζονται με ένα ζεστό ποτό και μπορούν να απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα «σε στυλ αποστολής» στο τραπέζι πικνίκ του ξενοδοχείου. «Τότε είστε ευπρόσδεκτοι να αποσυρθείτε στο κρεβάτι σας για έναν πολύ βαθύ ύπνο», σημειώνει το ξενοδοχείο. Όλο το χρόνο, το ξενοδοχείο βρίσκεται σε θερμοκρασία 10 βαθμών Κελσίου (50 Φαρενάιτ), αλλά οι καμπίνες είναι «αρκετά άνετες» χάρη στην παχιά μόνωση που επενδύει τους τοίχους τους. Όλος ο ηλεκτρικός φωτισμός είναι χαμηλής τάσης και τροφοδοτείται από μπαταρίες 12v. Παραδόξως, διαθέτει Wi-Fi, που παρέχεται μέσω ενός καλωδίου ethernet μήκους ενός χιλιομέτρου από μια κεραία 4G στην επιφάνεια. Υπάρχει ακόμη και τρεχούμενο νερό από μια πηγή μέσα στο ορυχείο.

Ο ξεναγός και ένα μέλος του τεχνικού προσωπικού διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο, με πρωινό – «απλά σνακ» και ένα ζεστό ποτό – που πραγματοποιείται στις 8 π.μ. το επόμενο πρωί. Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα να κάνετε την ανάβαση στην επιφάνεια του ορυχείου, φτάνοντας για άλλη μια φορά το φως της ημέρας. Η ιδέα για την εμπειρία, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο, προήλθε από τον ιδρυτή του Go Below, Miles Moulding. Παίρνει το στέμμα του βαθύτερου καταλύματος στον κόσμο από μια σουίτα ξενοδοχείου που βρίσκεται 508 πόδια (154 μέτρα) κάτω από τη γη στο Sala Silver Mine της Σουηδίας. Μια ιδιωτική καμπίνα για δύο είναι 350 £ και μια διανυκτέρευση για δύο στο σπήλαιο είναι 550 £.