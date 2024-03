Ξύλο σε αγώνα: Χαμός στο Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε

Με άνθρωπο των τελευταίων λεπτών τον Μπατσουαγί ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 83’ και σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 87′, η Φενερμπαχτσέ -αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του ECL- πέρασε δια πυρός και σιδήρου απ’ την Τραπεζούντα επικρατώντας 3-2 της Τραμπζονσπόρ. Έτσι, παρέμεινε στο -2 απ’ την πρωτοπόρο Γαλατασαράι, έπειτα από 30 αγωνιστικές στην τουρκική Superlig. Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησαν άγρια επεισόδια, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ο Μπατσουαγί φαίνεται να κλωτσά οπαδό, ενώ ο Οσαγι-Σάμουελ φαίνεται να χτυπά επίσης έναν άνδρα που εισέβαλε στο γήπεδο.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο 45λεπτο. Οι δύο ασίστ του Ντούσαν Τάντιτς προς τον Φρεντ στο 13’ και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, μετατράπηκαν σε γκολ απ’ τον πολύπειρο Βραζιλιάνο μέσο, ανοίγοντας το δρόμο για την πέμπτη σερί νίκη της «Φενέρ». Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 63’ με τον Μπάρντι και ισοφάρισαν στο 78’ με εύστοχο πέναλτι του Τρεζεγκέ (παράβαση απ’ τον Ντζικού). Την τελευταία… λέξη στο παιχνίδι, ωστόσο, «είπε» ο διεθνής Βέλγος στράικερ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-2 έπειτα από ασίστ του Ντουρσούν και κράτησε την ομάδα του σε θέση… βολής απ’ την κορυφή. Ο Ταξιάρχης Φούντας έμεινε στον πάγκο από τον προπονητή της Τραμπζονσπόρ, Αμπντουλάχ Αβτζί και μπήκε αλλαγή στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων στη θέση του Τρεζεγκέ.

Ο Ισμαΐλ Καρτάλ παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1, χρησιμοποιώντας στον αγώνα με την Τραμπζονσπόρ τους: Λιβάκοβιτς – Οσαγί-Σαμουέλ, Αζίζ (46’ Οστερβόλντε), Ντζικού, Καντιόγλου – Γιουκτσέκ, Φρεντ – Καχβεσί (90’+6’ Μουλντούρ), Σιμάνσκι (83’ Μπατσουαγί), Τάντιτς – Ντζέκο (83’ Ντουρσούν).

Fenerbahce players were celebrating their victory and then a lot of Trabzonspor fans entered the field and attacked the playerspic.twitter.com/V1bx9n3rKR

