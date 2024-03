Δημοπρασίες 2024: Στο “σφυρί” χρυσό δαχτυλίδι του Κόμπι Μπράιαντ

Ο αείμνηστος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής Κόμπι Μπράιαντ κέρδισε πέντε δαχτυλίδια στη θρυλική του καριέρα, αλλά ένα που θα πωληθεί σε δημοπρασία αυτόν τον μήνα έχει τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Το χρυσό δαχτυλίδι, που θα πωληθεί στην επερχόμενη δημοπρασία του Goldin March, Elite Sports Auction, τιμά την πρώτη νίκη του Κόμπι Μπράιαντ στο πρωτάθλημα. Ο Μπράιαντ βοήθησε τους Λέικερς να κερδίσουν τον τίτλο του ΝΒΑ το 2000 σε μια σειρά έξι αγώνων επί των Ιντιάνα Πέισερς, παρά το γεγονός ότι υπέφερε από διάστρεμμα στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα 2 και 3. Στο παιχνίδι 4, έπαιξε 47 από τα 53 λεπτά και σκόραρε 28 πόντους για την ομάδα του. Στη συνέχεια απονεμήθηκαν στους νικητές Λέικερς τα πολυπόθητα δαχτυλίδια πρωταθλήματος.

Το δαχτυλίδι της δημοπρασίας δεν είναι η έκδοση που έλαβαν οι παίκτες, αλλά είναι «το ίδιο ακριβώς» σύμφωνα με τον Goldin. Ο Μπράιαντ φέρεται να παρήγγειλε ένα επιπλέον αντίγραφο του δαχτυλιδιού ως ειδικό δώρο για τον πατέρα του, Τζο «Τζέλιμπαντ» Μπράιαντ, ο οποίος έπαιξε περίφημα στο ΝΒΑ για οκτώ σεζόν και σκόραρε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους ανά παιχνίδι από το 1975 έως το 1983. Κατασκευασμένο από χρυσό 14 καρατιών, το δαχτυλίδι μεγέθους 11 ½ ζυγίζει 59,6 γραμμάρια και έχει 40 εντυπωσιακά διαμάντια. Η λέξη «Lakers» βρίσκεται στο κέντρο με μωβ σμάλτο, ενώ αναγράφεται «World» και «Champions» στο πάνω και το κάτω μέρος του σχεδίου.

Το όνομα του Μπράιαντ είναι στη μία πλευρά, όπως και το σκορ της κανονικής περιόδου των Λέικερς 67-15. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν οι λέξεις “Bling Bling” και ένα ταμπλό με μια διαμαντένια μπάλα που μπαίνει σε ένα καλάθι. Άλλα αναμνηστικά που θα πωληθούν στη δημοπρασία Elite Sports είναι το δαχτυλίδι πρωταθλήματος NBA των Cleveland Cavaliers του 2016, η φανέλα του 2017 των Golden State Warriors του Κέβιν Ντουράντ και αθλητικά παπούτσια του Στεφ Κάρι που φέρουν την υπογραφή του. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί online στις 31 Μαρτίου.

Who wants to buy Kobe Bryant’s ring he gifted to his Father? Only a small fee of $100,000! #Kobe #Bryant #LakeShow #Lakers https://t.co/OQ57G3pl5O pic.twitter.com/9eqzMgwMw4

