Fall Guy Ράιαν Γκόσλινγκ – Έμιλι Μπλαντ: Έφτασαν στην πρεμιέρα πάνω σε… καρότσα

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμιλι Μπλαντ έκαναν εντυπωσιακή είσοδο στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, «The Fall Guy» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιτς, στην οποία πρωταγωνιστούν. Οι ηθοποιοί, ήταν χαμογελαστοί καθώς βρέθηκαν στο Όστιν του Τέξας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και φεστιβάλ SXSW και εξέπληξαν τους θαυμαστές τους όταν έφτασαν στο θέατρο «The Paramount» στο πίσω μέρος ενός φορτηγού. Και οι δύο αστέρες συνομίλησαν και χαιρέτησαν τους χιλιάδες θαυμαστές τους πριν μπουν στο θέατρο.

Ryan Gosling and Emily Blunt arrive at the SXSW premiere of The Fall Guy on the back of a pickup truck 🛻 pic.twitter.com/oLQNdMVdmb

