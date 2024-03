Μαρία Σάκκαρη ποπ κορν: Σε ρόλο… πωλήτριας η τενίστρια!

Οι διοργανωτές του τουρνουά τένις «Indian Wells» ετοίμασαν μια ξεχωριστή «αποστολή» για ορισμένους παίκτες, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

Σε ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, σταρ του τένις φαίνονται να δοκιμάζουν άλλα επαγγέλματα, με το κοινό να δυσκολεύεται να τους αναγνωρίσει.

Στο κλιπ μπορεί κανείς να δει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ να γίνεται… ταμίας, τον Χόλγκερ Ρούνε να είναι πωλητής σε μπουτίκ ή τον Αντρέι Ρούμπλεφ να υποδύεται τον σεκιουριτά.

Ακόμα, η Ονς Ζαμπέρ μοίρασε στον κόσμο χάρτες, ενώ ο Άλεξ Ντε Μινόρ έκανε τον παρκαδόρο. Βέβαια, από το βίντεο δεν έλειψε και η Ελληνίδα, Μαρία Σάκκαρη.

Η γνωστή τενίστρια ανέλαβε να πουλήσει ποπ κορν στο κοινό. Μάλιστα, κανείς δεν φαίνεται να την αναγνώρισε.

We have the best staff ever 😍#TennisParadise pic.twitter.com/0OXhEzvnZ5

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2024