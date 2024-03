Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί δικαστήριο: Στα «μαχαίρια» το πρώην ζευγάρι για την κοινή τους περιουσία

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται να επιστρέφουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, αφού η υπόθεση για το περίφημο γαλλικό οινοποιείο τους Château Miraval δεν έχει διευθετηθεί ακόμα. Μπορεί οι δύο ηθοποιοί να έχουν πάρει διαζύγιο από το 2019, ωστόσο το μοίρασμα της κοινής τους περιουσίας παραμένει ένα περίπλοκο ζήτημα. Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Château Miraval το 2008 δαπανώντας περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια. Η Τζολί επιχείρησε να πουλήσει την εταιρεία της, Nouvel, στην Tenute Del Mondo, θυγατρική του ομίλου Stoli, το 2021, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά το 50% της ιδιοκτησίας της στη Miraval. Ο Πιτ ήταν αντιτάθηκε στην κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός παραβίασε το συμβόλαιό τους. «Η Τζολί επιδίωξε και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την υποτιθέμενη πώληση μυστικά, κρατώντας σκόπιμα τον Πιτ στο σκοτάδι και παραβιάζοντας εν γνώσει του τα συμβατικά δικαιώματά του», επισημαίνει το «Fox News».

Με αφορμή αυτό, λοιπόν, ο Πιτ μηνύει την Τζολί για παραβίαση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Συγχρόνως, ζητά αποζημίωση και να ακυρωθεί η πώληση του μεριδίου της, ενώ κατηγορεί την εταιρεία, στην οποία η Τζολί πούλησε το ακίνητο, ότι προχώρησε σε «εχθρική εξαγορά» της Miraval. Με βάση τα δικαστικά έγγραφα, «από τότε που ισχυρίστηκε ότι απέκτησε το μερίδιο της Τζολί στη Miraval, ο Shefler έχει ξεκινήσει μια εχθρική εξαγορά της επιχείρησης κρασιού, αποσταθεροποιώντας τις δραστηριότητες της Miraval και επιδιώκοντας πρόσβαση στις εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της προς όφελος της ανταγωνιστικής του επιχείρησης». Η Nouvel, ανέφερε ότι ο Πιτ ήταν ο «εγκέφαλος μιας εκδικητικής εκστρατείας, για να «λεηλατήσει» την επικερδή επιχείρηση από τότε που κατέθεσε για πρώτη φορά αίτηση διαζυγίου το 2016».

