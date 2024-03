Απαγόρευση TikTok Κίνα: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο

H Κίνα σήμερα, Τετάρτη 13 Μαρτίου, στα πλαίσια εξέτασης του νομοσχεδίου που αφορά το TikTok από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «θα πυροβολήσουν τα πόδια τους», αν απαγορεύσουν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το TikTok βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, με πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους 170 εκατομμύρια χρήστες της στις ΗΠΑ, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Στόχος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι να εξετάσει σήμερα το νομοσχέδιο που αναγκάζει το TikTok να διακόψει κάθε δεσμό με τη μητρική εταιρεία ByteDance και γενικότερα με την Κίνα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η πλατφόρμα θα απαγορευθεί στις ΗΠΑ. Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, η Κίνα κατήγγειλε μια εκστρατεία «εκφοβισμού» εναντίον του TikTok.

Ο Ουάνγκ Ουενμπίν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, επεσήμανε ότι: «Οι ΗΠΑ δεν βρήκαν ποτέ αποδείξεις ότι το TikTok απειλεί την εθνική τους ασφάλεια». Η απαγόρευση του TikTok «θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών […] γεγονός που για τις ΗΠΑ θα ισοδυναμεί με το να πυροβολούν τα πόδια τους», προειδοποίησε ο Ουάνγκ.

Κοινοβουλευτικοί στις ΗΠΑ ανησυχούν για τις σχέσεις του TikTok με τις κινεζικές αρχές, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος οι Αμερικανοί χρήστες της πλατφόρμας να δουν τα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν στην Κίνα. Η εταιρεία έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει λάβει τέτοιου είδους αιτήματα από το Πεκίνο και τονίζει ότι, ακόμη κι αν αυτό συμβεί, θα αρνηθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χρηστών της.

