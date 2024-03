Άλπεις νεκροί σκιέρ: Αυτοί είναι οι πέντε Ελβετοί σκιέρ που πέθαναν από το κρύο

Oι έρευνες στις Άλπεις για την εύρεση του έκτου μέλους της ομάδας και φίλης ενός από τους νεκρούς, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ενώ στην δημοσιότητα δόθηκαν τα πρόσωπα των πέντε Ελβετών σκιέρ που πάγωσαν μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι σοροί των θυμάτων βρέθηκαν σε μία αυτοσχέδια σπηλιά στο χιόνι το βράδυ της Κυριακής, εφόσον προηγουμένως είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξόρμηση αυτή συμμετείχαν τα αδέρφια Jean-Vincent Moix, 30 ετών, David Moix, 27 ετών, και Laurent Moix, 21 ετών. Οι άλλοι δύο ήταν ο ξάδελφός τους Marc Moix, 44 ετών, και ο θείος τους Joel Moix, 58 ετών. Το έκτο μέλος της παρέας τους, που ακόμα αγνοείται, είναι η 28χρονη απόφοιτος Νομικής Emilie Deschenaux, φίλη του David, της οποίας το σακίδιο και τα σκι βρέθηκαν δίπλα στα πτώματα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της Emilie χρειάστηκε να διακοπούν την Τρίτη το μεσημέρι λόγω ομίχλης, αλλά αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα.

❗🏔🇨🇭 – Five skiers from the same family missing in the Swiss Alps have been found dead, while a sixth person is still being sought.

The group set off from Zermatt for a ski trip towards Arolla, along the Swiss-Italian border. The search and rescue were launched after the… pic.twitter.com/faGUhSZREB

