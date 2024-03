Poor Things σκηνές σεξ: Το αστείο Τζίμι Κιμελ που δεν άρεσε στην Έμα Στόουν

Η βραδιά της 96ης τελετής απονομής των Όσκαρ, εκτός από λάμψη, περιείχε και πολύ χιούμορ, με τον Τζίμι Κίμελ να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια της τελετής, φυσικά και δεν παρέλειψε να «πειράξει» τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσα στα «θύματά» του βρέθηκε και η Έμα Στόουν, η οποία μάλιστα, δεν φάνηκε να εκτιμά το χιούμορ του. Λίγο πριν την έναρξη της τελετής απονομής των βραβείων, ο παρουσιαστής έκανε ένα αστείο, σχετικά με τις σεξουαλικές σκηνές που περιλαμβάνει η ταινία «Poor Things». Συγκεκριμένα, στην οθόνη πίσω του προβλήθηκε ένα βίντεο με σκηνές από τις ταινίες που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Σε αυτές, ήταν και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, όπου πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν.

Emma Stone calling Jimmy Kimmel a ‘prick’ after he insinuated that Poor Things was only about sex….#Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/OXE2vEHx2e

— Caolán Mc Aree (@Caolanmcaree) March 10, 2024