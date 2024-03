Έμμα Στόουν Όσκαρ 2024: Η viral αντίδρασή της όταν κατάλαβε ότι λείπει από την απονομή του Poor Things

Η Έμμα Στόουν είχε μια αξέχαστη βραδιά την Κυριακή, αφού κατέκτησε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Όσκαρ για τον ρόλο της ως «Μπέλα Μπάξτερ» στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things». Η 35χρονη ηθοποιός είχε πολλές viral στιγμές κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων όπως όταν σκίστηκε το φόρεμά της καθώς σηκώθηκε για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο. Ωστόσο, άλλη μία στιγμή της έγινε viral στα social media με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, έχοντας ήδη 13 εκατ. προβολές.

Everyone wake up there’s a new Emma Stone reaction clip #Oscars pic.twitter.com/yEamS0eeW4

— Shannon Burns (@itsshannonburns) March 11, 2024