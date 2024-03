Γκαρσία – Σάκκαρη: Η Μαρία πέρασε στους 16 του Indian Wells

Τα ξημερώματα της Τρίτης (12/3) η Σάκκαρη αντιμετώπισε την Γκαρσία για την πρόκριση στους 16 του Indian Wells. Η Ελληνίδα τενίστρια πέρασε στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει την Πάρι από την Γαλλία (Νο. 61) στις 13/3 ώρα 20:00.

Εντυπωσιακή η Μαρία Σάκκαρη, χρειάστηκε λιγότερο από 80 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καρολίν Γκαρσία (Νο. 26) στον τρίτο γύρο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4).

Η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το ματς, χάνοντας τα πρώτα δύο games. Πολύ γρήγορα όμως ανέβασε ρυθμούς και κερδίζοντας τα έξι από τα επόμενα επτά games, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3. Με φόρα από το 1-0, πήρε τα πρώτα τρία games στο δεύτερο σετ, κάνοντας δύο breaks. Στο 4ο game η Γκαρσιά έβγαλε μία προσωρινή αντίδραση, αφού πήρε πίσω το ένα break. Από εκεί και πέρα όμως, η Σάκκαρη υπερασπίστηκε το σερβίς της κι έκλεισε το ματς, κατακτώντας το 2ο σετ με 6-4.

Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 76% επιτυχία πίσω από το πρώτο σερβίς (25/33 πόντους) και 4/4 break points! Επίσης έβγαλε τέσσερις άσους και είχε τρία διπλά λάθη. Σημειώνεται, ότι για τη Μαρία αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη επί της Γκαρσιά, σε επτά συνολικά αναμετρήσεις τους. Οι τρεις προηγούμενες ήρθαν μέσα στο 2023 στην Ντόχα, τη Γουαδαλαχάρα και το Τόκυο.

Imperious from the Greek 🇬🇷

In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW

— wta (@WTA) March 12, 2024