Όσκαρ 2024 νικητές: Καλύτερη ταινία το Οπενχάιμερ, σάρωσε και το Poor Things

Η ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε τέσσερα χρυσά αγαλματίδια στην 96η τελετή απονομής των Όσκαρ 2024, ενώ μεγάλη νικήτρια ήταν το Oppenheimer που κέρδισε επτά σε σύνολο 13. Το Oppenheimer έφυγε από την 96η απονομή Οσκαρ με τα μεγάλα βραβεία, τα Όσκαρ Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου. Θριαμβευτική ήταν η βραδιά για τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο καθώς από τα 11 Όσκαρ που διεκδίκησε το Poor Things, κέρδισε τα τέσσερα.

Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων,

Καλύτερης Σκηνογραφίας,

Καλύτερων Κοστουμιών και φυσικά του

Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Έμα Στόουν ως Μπέλα Μπάξτερ.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς η ταινία Oppenheimer, με 7 χρυσά αγαλματίδια και συγκεκριμένα τα Οσκαρ: Α’ Ανδρικού (Κίλιαν Μέρφι), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Μοντάζ, Φωτογραφίας, Μουσικής, Σκηνοθεσίας και φυσικά Καλύτερης Ταινίας. Να σημειωθεί ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν έβγαλε κατά παράδοση λόγο αλλά άφησε χώρο στους υπόλοιπους παραγωγούς. Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

Ο Τζίμι Κίμελ, ανέλαβε για 4η φορά την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς, ανοίγοντας το show με ένα προηχογραφημένο σκετς με την πρωταγωνίστρια της «Barbie» Μάργκοτ Ρόμπι και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.

This was the best part of Jimmy Kimmel’s monologue #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/xq6HVb7091

Ο παρουσιαστής συμπεριέλαβε τον Μέσι, τον σκύλο από την ταινία «Anatomy of a Fall», στον μονόλογό του για τα Όσκαρ και η κάμερα στράφηκε προς το τετράποδο που καθόταν δίπλα στο αφεντικό του. Το πρώτο Όσκαρ στην καριέρα του Γουές Άντερσον, αλλά χωρίς τον ίδιο να βρίσκεται στο Dolby Theater για να το παραλάβει.

“Oppenheimer” takes home the Oscar for Best Picture! #Oscars #Oscars2024 https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/NDNogoSpjK

Δύο Όσκαρ για την ταινία «Ζώνη Ενδιαφέροντος» με ισορροπημένες και μετρημένες αναφορές στους λόγους των νικητών που εστίαζαν στη μνήμη και την αρετή της ειρήνης. Δεύτερο Όσκαρ για το στούντιο Γκίμπλυ και τον Μιγιαζάκι, για το «Αγόρι και τον Ιρωδιό». Η Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ κέρδισε το πρώτο βραβείο της βραδιάς. Το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).. Η Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ έδωσε ένα συγκινητικό λόγο που όσοι τον άκουσαν δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ, με αφορμή της βράβευση της για την ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα Παιδιά του Χειμώνα». Το «American Fiction» κέρδισε το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου και η «Ανατομία μιας Πτώσης» το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου. Η Barbie κατάφερε να κερδίσει ένα χρυσό αγαλματίδιο αφού η Μπίλι Άιλις και ο αδελφός της κέρδισαν το δεύτερο Όσκαρ τους.

Στην τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ δεν έλειψαν οι αναφορές στον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα και ελάχιστες πολιτικές, με εξαίρεση τους νικητήριους λόγους στα Όσκαρ Ντοκιμαντέρ και Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, αλλά και το «καρφί» του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκινητική ήταν η στιγμή με τον φόρο τιμής που αποδόθηκε σε όσους καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον γιο του Ματέο να μαγεύουν το κοινό του «Dolby Theatre» με τις φωνές τους.

The 2024 #Oscars show their In Memoriam tribute pic.twitter.com/NmGBnrhxt3

Η Έμα Στόουν βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, και ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ζητώντας βοήθεια για το φόρεμά της. «Χάλασε το φόρεμά μου, πάει και η φωνή μου» θα πει, και ευχαριστεί τις συνυποψήφιές της. «Έπαθα άλλη μια κρίση πανικού τις προάλλες ο Γιώργος με συμβούλεψε να το βγάλω από το μυαλό μου.Σε ευχαριστώ Γιώργο για το δώρο του ρόλου της Μπέλα Μπάξτερ», είπε η ηθοποιός. Στη συνέχεια ευχαρίστησε το σύζυγο και την τρίχρονη κόρη της παρακαλώντας μας να μην κοιτάμε το φερμουάρ από το φόρεμά της που έχει χαλάσει.

“Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you.”

Emma Stone accepts the Oscar for Best Actress for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/YfXFufYoBG

