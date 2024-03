Όσκαρ 2024 απρόοπτα: Το ατύχημα της Λίζα Κόσι

Και τα φετινά Όσκαρ είχαν τα ατυχήματά τους. Η διάσημη Αμερικανίδα Youtuber, Λίζα Κόσι, έπεσε ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια. Η Κόσι, η οποία είναι και ηθοποιός, φάνηκε σε ένα κλιπ που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα να πέφτει στο χαλί, καθώς σκόνταψε προσπαθώντας να ποζάρει για φωτογραφίες.

«Δεν πειράζει», είπε η ίδια, ενώ οι φωτογράφοι αναφώνησαν με το πέσιμό της.

Η Κόσι, η οποία φορούσε ένα κόκκινο, off-the-shoulder φόρεμα, σηκώθηκε γρήγορα με τη βοήθεια μερικών βοηθών.

Η πτώση της, ωστόσο, δεν φάνηκε να χάλασε τη διάθεσή της καθώς σηκώθηκε χαμογελαστή.

«Ήταν ένα φρεάτιο», αστειεύτηκε. «Το είδατε αυτό; Ω, Θεέ μου».

Liza Koshy falls on Oscars 2024 red carpet after stepping out in sky-high stilettos https://t.co/KGAdI87JDE pic.twitter.com/DpGqKz1ykT

— Page Six (@PageSix) March 10, 2024