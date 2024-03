Boeing 787 προβλήματα: Νέο σοκ

Σοκαρισμένοι οι επιβάτες πτήσης της εταιρείας Latam Airlines από το Σίδνεϊ στο Ώκλαντ με 50 εξ αυτών να τραυματίζονται έπειτα από περιστατικό που περιγράφεται ως «ισχυρή ανατάραξη». Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, η ανατάραξη φέρεται να προκλήθηκε από «τεχνικό πρόβλημα» στο Boeing 787 που πραγματοποιούσε την πτήση. Γυναίκα επιβάτης περιέγραψε ως «μικρή σύντομη βουτιά» αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως ανέφερε «ήμουν στο παρελθόν αεροσυνοδός και αυτή ήταν η πρώτη φορά που όλο το αεροπλάνο ήταν σαν να πάγωσε». Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Ώκλαντ, διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά 50 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος με έναν εξ αυτών να κρίνεται ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση και άλλους 13 να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ όπως ήταν προγραμματισμένο. Λόγω του περιστατικού ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος επηρεάστηκαν. Τους παρασχέθηκε άμεση βοήθεια και η κατάστασή τους είτε αντιμετωπίστηκε, είτε αξιολογήθηκε στο αεροδρόμιο. Η Latam ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και τους τραυματισμούς που μπορεί να προκλήθηκαν στους επιβάτες και τονίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στο θέμα της ασφάλειας ως προτεραιότητα» ισχυρίστηκε στην Herald εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Αποτελεί γεγονός ότι το 2023 αποτέλεσε ένα εκ των ασφαλέστερων ετών για τις αερομεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 137 αεροπορικά δυστυχήματα εν συγκρίσει με το 2022, όπου σημειώθηκαν 280. Μάλιστα, επρόκειτο για μία από τις χρονιές που τόσο από άποψη συχνότητας πτήσεων, αριθμό αεροπορικών εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και αριθμού επιβατών, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση. Ειδικότερα, το ποσοστό των πτήσεων άγγιξε το 95% του αντίστοιχου ποσοστού της προ Covid εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, επαληθεύεται ότι το αεροπλάνο αποτελεί την πλέον ασφαλέστερη μέθοδο μετακίνησης, καθώς στηρίζεται στη συνεχή εκπαίδευση, στην συστηματική εποπτεία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο αλλά και στην ύπαρξη αυστηρών διεθνών κανόνων ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά γράμμα από όλους όσοι συμμετέχουν στον αεροπορικό τομέα.

