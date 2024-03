Πυξ Λαξ Ερμού: Έκπληξη από Πλιάτσικα και Στόκα

Μία έκπληξη επιφύλασσαν ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, οι Πυξ Λαξ, σε περαστικούς που το Σάββατο έκαναν την βόλτα τους στην Ερμού.

Οι δύο τραγουδιστές κάθισαν δίπλα σε έναν πλανόδιο μουσικό και μαζί έπαιξαν διάσημα τραγούδια τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, γύρω τους συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τους απολαύσει. Πολλοί ήταν κείνοι που αποτύπωσαν σε βίντεο τη στιγμή, ενώ άλλοι τραγουδούσαν.

Βίντεο: Οι Πυξ Λαξ τραγουδούν στην Ερμού

Στιγμιότυπα από την διαφορετική συναυλία ανέβασε το συγκρότημα στη σελίδα του στο Facebook.

Πυξ Λαξ, η Ιστορία

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, δυο παιδικοί φίλοι προερχόμενοι από το Μενίδι, παρέδωσαν κάποια ηχογραφημένα τραγούδια στον Μάνο Ξυδού, ο οποίος εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε δισκογραφική εταιρεία και με τη βοήθειά του άρχισε να διαφαίνεται δισκογραφικά η ύπαρξη των Πυξ Λαξ. Το όνομα του συγκροτήματος δόθηκε από έναν υπάλληλο της δισκογραφικής, τον Δημήτρη Φεργάδη, και προέρχεται από την αρχαιοελληνική γλώσσα, σημαίνοντας “Με γροθιές και κλωτσιές”.

Το 1990, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο Τι άλλο να πεις πιο απλά, ενώ ένα χρόνο αργότερα το Ζόρικοι Καιροί. Το 1993 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Ο Ήλιος του Χειμώνα με Μελαγχολεί, στο οποίο συμμετείχε ο Βασίλης Καρράς. Με αυτό τον δίσκο, το συγκρότημα άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό.

Ακολούθησαν τα Για τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης (1994) και Ο Μπαμπούλας Τραγουδάει Μόνος τις Νύχτες (1996) (το πρώτο πλατινένιο άλμπουμ του συγκροτήματος). Στον πρώτο, καθοριστική ήταν η συμμετοχή των αδερφών Κατσιμίχα, ενώ στο δεύτερο συμμετείχε ο Gordon Gano των Violent Femmes.

Το 1997, κυκλοφόρησαν ένα single και ένα LP σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα, το Νυχτερινός Περίπατος στην Ιερά Οδό και η Ζωντανή Ηχογράφηση στην Ιερά Οδό που έγιναν πλατινένια. Το δεύτερο σημείωσε εμπορική επιτυχία, πουλώντας περισσότερα από 100 χιλιάδες αντίτυπα. Το ίδιο έτος κυκλοφόρησε το Παίξε Παλιάτσο, τα Τραγούδια Σου Τελειώνουν, που περιέχει ζωντανές ηχογραφήσεις της περιόδου 1993-1997.

Το 1998, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Στίλβη, με τραγούδια που έγιναν επιτυχίες όπως τα Μοναξιά μου όλα, Μια συνουσία μυστική, Έπαψες αγάπη να θυμίζεις και Senor (διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Μπομπ Ντίλαν). Σε αυτό, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται τραγούδια γραμμένα για την ταινία Μοναξιά Μου Όλα. Θεωρείται από πολλούς ως η αρτιότερη δισκογραφική δουλειά τους. Το άλμπουμ είχε τεράστια αποδοχή στο ευρύ εναλλακτικό κοινό και έγινε πλατινένιο. Το ίδιο έτος, το συγκρότημα πραγματοποίησε τέσσερις sold-out εμφανίσεις στη Μεγάλη Βρετανία.

Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ;

Το 1999, ακολούθησε ο διπλός δίσκος με τίτλο Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ;, στο πρώτο μέρος του οποίου περιέχονταν τα καινούρια κομμάτια Μέλυδρον, You get in love, Ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι, Πίνακας και Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ;, αλλά και διασκευές παλιότερων κομματιών τους. Στο δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνονται ηχογραφήσεις παλιότερων επιτυχιών του συγκροτήματος από ζωντανές εμφανίσεις. Ο δίσκος ήταν και η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία, καθώς έγινε τριπλά πλατινένιος. Λίγο μετά ακολουθούσαν δύο cd singles – συνεργασίες: με τον Λάκη Παπαδόπουλο το Νετρίνο και με τους I. Muvrini και Sting το Ασ’ την εικόνα να μιλάει. Το 2001, κυκλοφόρησαν το διπλό άλμπουμ Τα δοκάρια στο γρασίδι περιμένουν τα παιδιά, που έγινε πλατινένιο.

Ένα χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησαν το Από εδώ κι από κει…, ένα cd που περιλαμβάνει τις περισσότερες παλαιότερες συνεργασίες τους. Το 2003, κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ Χαρούμενοι στην πόλη των τρελών στο οποίο συμμετείχαν οι Έρικ Μπάρτον (των Animals), Γκόρντον Γκάνο (των Violent Femmes), Μαρκ Άλμοντ και Στιβ Γουιν.

Το τέλος

Το 2004, οι Πυξ Λαξ ανακοίνωσαν πως θα διαλυθούν, αφού προηγουμένως πραγματοποιήσουν συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κυκλοφορήσουν ένα ζωντανό δίσκο. Ο δίσκος ονομάστηκε Τέλος, και περιέχει πολλά από τα γνωστότερα τραγούδια τους με συμμετοχές καλλιτεχνών που παραβρέθηκαν στις εμφανίσεις του Λυκαβηττού στις 18 Σεπτεμβρίου του 2004, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, ο Βασίλης Καρράς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, οι Όναρ και οι Domenica. Έπειτα, τα μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν αυτόνομη δισκογραφική πορεία. Στις 13 Απριλίου του 2010, έξι χρόνια μετά τη διάλυση των Πυξ Λαξ, απεβίωσε ο συνιδρυτής Μάνος Ξυδούς. Σε συνέντευξη το ίδιο έτος, ο Πλιάτσικας απέκλεισε κάθε φήμη μόνιμης επανασύνδεσης της μπάντας.

Το καλοκαίρι του 2011, οι Πυξ Λαξ πραγματοποίησαν μικρή περιοδεία. Η περιοδεία προετοιμαζόταν με συζητήσεις μεταξύ του Μάνου Ξυδού και του μουσικού παραγωγού Νίκου Λώρη. Οι συζητήσεις επισπεύστηκαν λόγω του θανάτου του Ξυδού και η περιοδεία έγινε ως φόρος τιμής σε αυτόν. Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Λάρισα και στην Αγία Νάπα. Η μεγαλύτερη και πολυαναμενόμενη έγινε στις 13 Ιουλίου 2011 στο ΟΑΚΑ, και συγκέντρωσε περισσότερους από 80 χιλιάδες θεατές. Τον Αύγουστο συνέχισαν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας: Καρπενήσι, Καλαμάτα, Ολυμπία, Θεσσαλονίκη, Μαλακάσα (Terra Vibe Park), Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.

Τον χειμώνα του 2012, οι Πυξ Λαξ πραγματοποίησαν 4 επιτυχημένες συναυλίες στη Βόρεια Αμερική: Βοστώνη, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Τορόντο.

Πυξ Λαξ: 30 Χρόνια

Τον Δεκέμβριο του 2016, ανακοινώθηκε ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του συγκροτήματος, θα γινόταν περιοδεία το καλοκαίρι του 2018. Η περιοδεία, με τίτλο Πυξ Λαξ: 30 Χρόνια, ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ στις 12 Ιουλίου του 2018. Στις 25 Μαΐου του ίδιου έτους, οι Πυξ Λαξ επέστρεψαν και δισκογραφικά με το άλμπουμ Μια Μέρα Πριν Τον Χειμώνα, που περιλαμβάνει 14 κομμάτια και κυκλοφόρησε από την Panik Oxygen. Τον Μάιο του 2019, το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο Κόντρα στου Χρόνου τη Σκουριά σε στίχους Μπάμπη Στόκα και Φίλιππου Πλιάτσικα και σε μουσική του δεύτερου. Το τραγούδι μιλά για την απόφασή τους να επανενωθούν. Στις 18 Ιουνίου του ίδιου έτους, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ομώνυμο ΕP Single που περιλαμβάνει έξι τραγούδια, από την Panik Oxygen.

Στις 6, 7 και 9 Ιουνίου, του ίδιου έτους, έκαναν συναυλίες στην Κύπρο και συγκεκριμένα σε Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο. Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στη μουσική σκηνή Οδός Λυσίου στην Πλάκα, εκτελώντας τραγούδια σ’ ένα τρίωρο πρόγραμμα. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, κυκλοφόρησαν σε διασκευή το τραγούδι του Τάσου Λειβαδίτη και του Μίκη Θεοδωράκη Την Πόρτα Ανοίγω το Βράδυ, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1978.

Στις 16 Απριλίου 2021, κυκλοφόρησαν έναν δίσκο-αφιέρωμα στην τριακονταετή και παραπάνω πορεία τους στην ελληνική δισκογραφία με τίτλο Μέσα Απ’ Τις Φωνές Των Φίλων. Ο δίσκος περιλαμβάνει 20 τραγούδια, εκ των οποίων τα τρία είναι ολοκαίνουργια σε στίχους Μπάμπη Στόκα, Φίλιππου Πλιάτσικα και με τη φωνή του Στέλιου Διονυσίου. Το τραγούδι «Διάφανη Αγάπη» είναι διασκευή των Gipsy Kings, σε στίχους Φίλιππου Πλιάτσικα.

Το «Κάποιες Φορές» είναι σε στίχους και μουσική Μπάμπη Στόκα, ενώ το «Ποτέ Πια» σε στίχους Ντέπης Χατζηκαμπάνη και μουσική Φίλιππου Πλιάτσικα. Περιλαμβάνεται επίσης μια διασκευή στο τραγούδι «Άκου βρε Φίλε» με τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη. Στον δίσκο συμμετέχουν οι: Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίζα Ρίζου, Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Μάστορας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Κώστας Τουρνάς, Πάνος Μουζουράκης, Θέμης Αδαμαντίδης, Στέλιος Διονυσίου, Joanna Drigo και ο B.D Foxmoor απ’ το συγκρότημα των Active Member. Στις 31 Μαρτίου του 2022, οι Πυξ Λαξ κυκλοφόρησαν το single «Άνθρωπος στη θάλασσα» και ανακοίνωσαν την περιοδεία τους σε Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία.

Συνολικά, οι πωλήσεις δίσκων τους έχουν ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο αντίτυπα, ενώ έχουν δώδεκα χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αξιόλογα ελληνικά εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.