Κανίβαλος Ρωσία: «Είχα κάνει συμφωνία με τον διάβολο»

Σοκαριστική η είδηση της σύλληψης ενός κανίβαλου από τη ρωσικής αστυνομία, ο οποίος δολοφόνησε έναν συνταξιούχο και στη συνέχεια έφαγε την καρδιά του. Λόγος για τον Ρώσο πρώην στρατιωτικό Erkinzhon Abdurakhmanov ηλικίας 47 ετών. Ο ίδιος, σκόπευε, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, να γιατρεύσει, με αυτό τον τρόπο, τα δικά του καρδιακά προβλήματα. Μάλιστα, πρώτα έκανε «συμφωνία με τον διάβολο». Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, o πρώην στρατιωτικός πήγε στο σπίτι του 65χρονου συνταξιούχου στην περιοχή Kuyurgazinsky της ρωσικής περιφέρειας Bashkortostan και φαίνεται να τον χτύπησε τρεις φορές με ένα τσεκούρι.

Έπειτα, προχώρησε στο να κόψει την καρδιά και να «πάρει το γεύμα του, ενώ περίμενε σε μια στάση λεωφορείου. Δεν δίστασε να ισχυριστεί πως ο διάβολος εξέφρασε σε εκείνον ότι με αυτόν τον τρόπο ο δολοφονημένος θα πάει στον παράδεισο. Αυτό γιατί και εκείνος είχε κάνει συμφωνία με τον διάβολο.

Συνελήφθη γιατί έκλεψε αλκοόλ

Αργότερα, ο 47χρονος κανίβαλος κατευθύνθηκε προς ένα κατάστημα από το οποίο έκλεψε αλκοόλ. Αφού ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνειδητοποίησε τι συμβαίνει, κάλεσε τις Αρχές. Η αστυνομία κατέφθασε και συνέλαβε τον Ρώσο εγκληματία. «Ο διάβολος με διέταξε να σκοτώσω κάποιον που είχε προηγουμένως συνάψει συμφωνία μαζί του, έτσι ώστε ο σκοτωμένος να πάει στον παράδεισο» ανέφερε στους αστυνομικούς.

Ο Abdurakhmanov, ο οποίος ομολόγησε με λεπτομέρειες την τελετουργική δολοφονία που διέπραξε, είναι πατέρας ενός παιδιού και εργαζόταν, πλέον, ως οικοδόμος. Η μητέρα του παρέθεσε ότι είχε εντοπίσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά του πρόσφατα και γι’ αυτό ντρεπόταν να μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον γιο της.

