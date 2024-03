Αστροναύτης με χιτζάμπ: Η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής ετοιμάζεται για προσσελήνωση

Οπως οι πρόγονοί της, η αστροναύτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Νόρα Αλ Ματρούσι έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της κοιτάζοντας τα αστέρια και κάνοντας όνειρα να πάει στη Σελήνη. Αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NASA και είναι πλέον έτοιμη να κατακτήσει το διάστημα. Η 30χρονη Αλ Ματρούσι θυμάται ένα μάθημα για το διάστημα όταν πήγαινε στο Δημοτικό, στο οποίο η δασκάλα έκανε προσομοίωση μιας αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης, με διαστημικές στολές από είδη χειροτεχνίας και μια παιδική σκηνή στο σχήμα πυραύλου. «Βγήκαμε έξω από τη σκηνή και είδαμε ότι (η δασκάλα) είχε σβήσει τα φώτα στην τάξη. Είχε καλύψει τα πάντα με γκρι ύφασμα και μας έλεγε ότι βρισκόμαστε στην επιφάνεια της Σελήνης», λέει η Αλ Ματρούσι στο AFP.

After completing their two-year #astronaut training on Tuesday, #UAE astronauts #NoraAlMatrooshi and #MohammadAlMulla expressed their longing to reconnect with their family members.

After returning home, they eagerly anticipate the simple joys of sharing casual lunches,… pic.twitter.com/sagwGc2cVT

— Khaleej Times (@khaleejtimes) March 7, 2024