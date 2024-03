Αντετοκούνμπο – Μπακς: Η απίστευτη ατάκα του Στιβ Κερ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνέτριψαν τους Μπακς με 125-90 περιορίζοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους 23 πόντους. Ο αθλητής επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από τραυματισμό που στέρησε την παρουσία του για έναν αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής των «πολεμιστών», Στιβ Κερ, ο οποίος είναι γνωστός για τις εύστοχες και πρωτότυπες ατάκες του, αναφέρθηκε για το πόσο δύσκολο είναι να μαρκάρει μια ομάδα το «Greek Freak».

«Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις έναν παίκτη όπως ο Γιάννης. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά πάνω του. Βάλαμε τον Ντρέιμοντ (Γκριν), βάλαμε τον Λούνεϊ, τον Κουμίνγκα, ακόμη και τον Τρέις (Τζάκσον-Ντέιβις). Χρειάζεσαι ένα ολόκληρο… χωριό για να μαρκάρεις αυτόν τον τύπο και σίγουρα τους είχαμε ανάγκη όλους. Θεωρώ πως κάναμε πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι αυτό», ανέφερε ο προπονητής των Γουόριορς.

Coach Steve Kerr and the Warriors will be ready to battle against Giannis Antetokounmpo 👊 pic.twitter.com/pQmrLSthoG

— Warriors Nation (@WarriorNationCP) December 25, 2020