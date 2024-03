Volley League Ανδρών 2024: Το πρόγραμμα των play off και των play out

Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα της Volley League για τα play off (θέσεις 5-7) και τα play out. Εφόσον, ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Volley League Ανδρών, τη σκυτάλη παίρνουν τα play off για τις θέσεις 5-7, αλλά και τα play out. Σημειώνεται ότι, οι ώρες θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΑΠ σε συνεννόηση με τις ομάδες. Οι ομάδες, επίσης, θα μεταφέρουν τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Η Κηφισιά έχει 16β, ο Πήγασος 13β. Και ο Άθλος Ορεστιάδας 13β. Η πρώτη της βαθμολογίας θα πάρει την 5η θέση, η δεύτερη την 6η θέση και η τρίτη την 7η θέση στην τελική κατάταξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play off για τις θέσεις 5-7:

Κύριακή 10.03.2024, Ορεστιάδα:Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Ρεπό Πήγασος Πολίχνης

Σάββατο 16.03.2024, Ζηρίνειο: Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πήγασος Πολίχνης

Ρεπό Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας

Σάββατο 23.03.2024, Πολίχνη: Πήγασος Πολίχνης – Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας

Ρεπό Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Σάββατο 31.03.2024, Ζηρίνειο: Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας

Ρεπό Πήγασος Πολίχνης

Σάββατο 06.04.2024, Πολίχνη: Πήγασος Πολίχνης – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Ρεπό Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας

Σάββατο 13.04.2024, Ορεστιάδα: Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας – Πήγασος Πολίχνης

Ρεπό Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play out:

Σάββατο 09.03.2024 Καλαμάτα: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Κυριακή 17.03.2024, Ερμούπολη: Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Κυριακή: 24.03.2024, Καλαμάτα: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Κυριακή 31.03.2024, Ερμούπολη: Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 (εάν χρειαστεί)

Κυριακή 07.04.2024, Καλαμάτα: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (εάν χρειαστεί)

Η βαθμολογία στην Volley League Ανδρών

Παναθηναϊκός 44 Ολυμπιακός 41 Μίλωνας 34 ΠΑΟΚ 33 Κηφισιά 16 Πήγασος 13 Άθλος 13 Καλαμάτα 12 Φοίνικας 10