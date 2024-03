Ο νέος σύζυγος φροντίζει τον πρώην: Μια ιστορία βαθιάς αγάπης

Μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αληθινής αγάπης αποτελεί η ζωή ενός ζευγαριού στο Τέξας που δημιούργησε μια διαφορετική οικογένεια. Ο 36χρονος James Armstrong έχει αναλάβει την φροντίδα από κοινού με την σύζυγό του, του πρώην άντρα της ο οποίος υπέστη βαριά εγκεφαλική βλάβη μετά από ένα φριχτό τροχαίο και ζουν όλοι μαζί. Ο Τζέιμς παντρεύτηκε την σύζυγό του, Κρις το 2016, αλλά η σχέση τους συνοδεύτηκε από μια ασυνήθιστη δέσμευση. Η 38χρονη Κρις είναι η νόμιμη κηδεμόνας του αγαπημένου της από το γυμνάσιο και πρώην συζύγου της, του 38χρονου Μπράντον, ο οποίος υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα δύο χρόνια μετά το γάμο τους το 2006. Ως αποτέλεσμα, ο Μπράντον έμεινε με δραματικά μειωμένες πνευματικές και σωματικές ικανότητες και δεν ήταν σε θέση να φροντίσει τον εαυτό του. Μετά από χρόνια φροντίδας του Μπράντον ως σύζυγός του, η Κρις αποφάσισε ότι έπρεπε να προχωρήσει στη ζωή της, αλλά δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει. Έτσι, τον χώρισε και στη συνέχεια κατέθεσε έγγραφα για να γίνει νόμιμη κηδεμόνας του.

This Texas woman divorced her husband to become his guardian. Now she cares for him – with her new husband https://t.co/2yzbVYLKA8

— CBS Mornings (@CBSMornings) March 5, 2024