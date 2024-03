Ουκρανία πόλεμος – Mεντβέντεφ: “Το καλύτερο που τους περιμένει είναι να είναι σκλάβοι”

Την ανεξαρτησία της Ουκρανίας αρνήθηκε και πάλι ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποστηρίζοντας ότι η χώρα στην οποία εισέβαλαν οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν «φυσικά και είναι Ρωσία». Μιλώντας στο «Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας» στο Σίριους της περιοχής Κρασνοντάρ της Ρωσίας, που συνδέεται με την κατεχόμενη Κριμαία μέσω της γέφυρας του Κερτς, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας (από το 2008 μέχρι το 2012) και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας είπε στο ακροατήριο ότι «το νυν ουκρανικό κράτος, είναι πρώτα απ’ όλα καταστροφικό για τους ίδιους τους πολίτες του, είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Το καλύτερο που τους περιμένει είναι να είναι σκλάβοι».

Μπροστά από έναν χάρτη που έδειχνε την Ουκρανία διαμελισμένη μεταξύ Ρωσίας, Πολωνίας και Ρουμανίας ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε: «στο παρελθόν ένας από τους ηγέτες της Ουκρανίας είπε ότι η Ουκρανία δεν είναι Ρωσία. Η ιδέα αυτή πρέπει να εξαφανιστεί για πάντα. Η Ουκρανία φυσικά και είναι Ρωσία». Παράλληλα δήλωσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη σημερινή ουκρανική ηγεσία είναι αδύνατες και ότι η όποια νέα ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τη «νέα πραγματικότητα» επί του πεδίου για να πραγματοποιηθούν συνομιλίες.

Ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε και σε σχόλιο που είχε κάνει ο Πούτιν σε ρωσική δεξαμενή σκέψης τον περασμένο Οκτώβριο ότι «η Ρωσία δεν έχει σύνορα». Ο πρόεδρος, είπε, «μίλησε με ακρίβεια για τα σύνορά μας. Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν πουθενά. Πολύ σωστά λόγια». Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και στρατιωτικοί σύμβουλοι ήδη διεξάγουν πόλεμο στη Ρωσία. Είπε ότι η Μόσχα θα δείξει αυτοσυγκράτηση σχετικά με την φερόμενη ως υποκλοπή συνομιλίας αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων για ενδεχόμενο ουκρανικό πλήγμα κατά της Ρωσίας με γερμανικούς πυραύλους κρουζ Taurus, αλλά πως δεν θα το ξεχάσει.

Και για να διασκεδάσει το ακροατήριό του έδειξε καρικατούρες των Όλαφ Σολτς, Τζο Μπάιντεν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Εμανουέλ Μακρόν, Μπόρις Τζόνσον και Βολόντιμιρ Ζελένσκι δημιουργημένες με πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν τις στιλιστικές επιλογές του Μεντβέντεφ με τον δημοσιογράφο Μαξ Σέντον των Financial Times να σχολιάζει στην πλατφόρμα X: «Ντυμένος αλά Κιμ Γιονγκ Ουν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ λέει ότι ‘η Ουκρανία είναι σίγουρα Ρωσία” και δείχνει ένα χάρτη με αυτό που πιστεύει ότι θα πρέπει να απομείνει στην Ουκρανία: όχι πολλά!» Ενώ ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Λεοντίντ Ραγκόζιν συμπλήρωσε: «Παρατηρείστε το κοστούμι αλά δρ Κακός του Μεντβέντεφ καθώς διακηρύσσει ότι “η Ουκρανία είναι φυσικά Ρωσία” με φόντο έναν χάρτη που δείχνει την Ουκρανία διαμελισμένη μεταξύ Ρωσίας, Πολωνίας και Ρουμανίας. Ιμπεριαλισμός για τσίρκο, τι επιλογή καριέρας”.

Note Medvedev’s Dr Evil suit as he proclaims that “Ukraine is of course Russia” at the backdrop of a map that shows Ukraine almost entirely divided between Russia, Poland and Romania.

Circus imperialism, what a career choice to make. pic.twitter.com/Lb8HE0WVCH

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) March 4, 2024