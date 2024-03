Ο ΛεMπρόν Τζέιμς Πόντοι: Στην κορυφή του ΝΒΑ ο 39χρονος

Άλλη μια νίκη στην Ιστορία του NBA καταγράφηκε με τον ΛεMπρόν Τζέιμς να ξεπερνά το ρεκόρ που κατείχε ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. O αξεπέραστος παίκτης, στον αγώνα των Λέικερς απέναντι στους Θάντερ, κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι ήταν θέμα χρόνου να επιτευχθεί το ρεκόρ, ο Λεμπρόν Τζέιμς, σκόραρε 36 πόντους πριν το τέλος της τρίτης περιόδου με 10.9 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Ο σταρ των Λέικερς δοξάστηκε από φωτογράφους, οικογένεια και φίλους του για το τεράστιο επίτευγμα. Ο κόσμος ξεκίνησε να τον συγχαίρει και να κραυγάζει «MVP», ενώ στο γήπεδο βρισκόταν ήδη ο μυθικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Σε μια συγκινητική και πανηγυρική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε ένα τελετουργικό μεταβίβασης του τίτλου με την παράδοση της μπάλας στο κέντρο. Για την Ιστορία, οι Θάντερ επικράτησαν με 133-130.

Reaching 40,000 points in front of your family. Congrats, King. pic.twitter.com/iGPUZ234uv

«Είναι σουρεαλιστικό, γιατί ποτέ δεν το έθεσα ως στόχο». Με αυτά τα λόγια αποδέχθηκε, ο ιστορικός παίκτης, το ρεκόρ που κατέκτησε τα ξημερώματα, καθώς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Έπειτα από 20 χρόνια επιτυχιών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη και με 38.390 πόντους, ο 39χρονος «LBJ», πήρε τη δική του θέση στην κορυφή. Μάλιστα, ξεπέρασε κατά τρεις πόντους, το ρεκόρ που κατείχε ο μυθικός, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ από το 1989.

Ο παίκτης πρόσθεσε, μιλώντας στο TNT, και δίνοντας έμφαση στη λύπη του για την ήττα της ομάδας του: «Ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να γίνω πρώτος σκόρερ, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που έγινα. Θέλω απλώς, να έχω μακροζωία και να μπορώ να είμαι ο καλύτερος που μπορώ κάθε βράδυ». Ολοκληρώνοντας είπε: «Ξέρω ότι μπορώ να παίξω για ακόμη μερικά χρόνια. Το ξέρω από τον τρόπο που νιώθω, από τον τρόπο που αντιδρά το σώμα μου αυτήν την σεζόν. Όλα εξαρτώνται από την ψυχική μου κατάσταση. Θέλω ν’ αγωνίζομαι για τίτλους, νιώθω ότι μπορώ ακόμη να το κάνω αυτό. Είναι ένα αρκετά σουρεαλιστικό συναίσθημα να μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο μου και να βρίσκομαι στην κορυφή του μπάσκετ που μπορώ να παίξω».

LeBron’s 40k scoring tribute video by the NBA is too good, man. pic.twitter.com/wISyp81qG9

— 🎗NBA•Fan🎗 (@Klutch_23) March 3, 2024