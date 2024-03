Μέσι Ίντερ Μαϊάμι: Πέτυχε μωρό στην εξέδρα μετά από εκτέλεση φάουλ

Πράγματα και θαύματα έκαναν στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με την Ορλάντο Σίτι στο MLS ο Λιονέλ Μέσι με τον Λουίς Σουάρεζ.

Οι δύο παλιοί συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα παίζουν πλέον στην ομάδα του Μαϊάμι και πέτυχαν από 2 γκολ στον αγώνα με την Ορλάντο ο οποίος έληξε 5-0!

Ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 5-0 ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε να εκελέσει απευθείας φάουλ αλλά με τα φάλτσα που πήρε η μπάλα κατέληξε στην εξέδρα και… πέτυχε ένα κοριτσάκι που ήταν στις πρώτες σειρές με τους γονείς του.

Το παιδάκι τρόμαξε από την μπάλα που είδε να σκάει δίπλα του και άρχισε να κλαίει και οι γονείς του το ηρέμησαν. Φυσικά έγινε viral.

WATCH: Messi’s free kick hits a baby in the crowd! Terrible human tragedy. If he doesn’t know how to aim his shots properly he should honestly just retire! pic.twitter.com/rkYuHbdv1w

— LLF (@laligafrauds) March 3, 2024