Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ανακουφισμένοι δηλώνουν οι γονείς της τραγουδίστριας

Οι συγγενείς της Τέιλορ Σουίφτ φέρονται να είναι ανακουφισμένοι που σε σχέση με τον Τράβις Κέλσι, επειδή μπορεί να την «κρατήσει ασφαλή» μετά το περιστατικό με τους παπαράτσι στην Αυστραλία. «Η οικογένεια της Τέιλορ και όλοι όσοι την γνωρίζουν είναι τόσο ανακουφισμένοι από τη σχέση της με τον Τράβις – όχι μόνο επειδή είναι τρελά ερωτευμένη, αλλά και επειδή κάνει τη δουλειά του προσωπικού ασφαλείας της πολύ πιο εύκολη», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.

Η πηγή ανέφερε ότι ο παίκτης των Kansas City Chiefs – ο οποίος είναι 1,96 μ. και 113 κιλά – είναι ένας «μεγάλος τύπος» και κανείς δεν θα «τα βάλει μαζί του» όταν πρόκειται για την 34χρονη τραγουδίστρια. «Έχει έναν “ενσωματωμένο” σωματοφύλακα ανά πάσα στιγμή» ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Ο Τράβις έχει ορκιστεί να την κρατάει ασφαλή και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Κανείς δεν θα προσπαθήσει να την πλησιάσει όταν κρατάει το χέρι της με το δυναμικό αγόρι της».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πατέρας της τραγουδίστριας, Σκοτ Σουίφτ, κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε έναν φωτογράφο ενώ έφευγαν από πάρτι σε πλοίο με την κόρη του στην Αυστραλία. Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, η αστυνομία επιβεβαίωσε στη Page Six ότι ξεκίνησε έρευνα μετά την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ο 71χρονος Σκοτ στον 51χρονο Μπεν ΜακΝτόναλντ σε προβλήτα φέρι μποτ στη βόρεια ακτή του Σίδνεϊ.

Taylor Swift’s family ‘relieved’ she’s ‘madly in love’ with Travis Kelce who can ‘keep her safe’: report https://t.co/NZZZjuR4lf pic.twitter.com/3EtTF8xvBR

— Page Six (@PageSix) March 1, 2024