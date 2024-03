Ριάνα Ινδία: Χαμός για τη συναυλία στον γάμο του πλουσιότερου Ινδού

To πάρτι για τον γάμο -που θα γίνει το καλοκαίρι- του πλουσιότερου Ινδού ξεκίνησε με τον πιο τρανταχτό τρόπο, μια συναυλία της Ριάνα. Όμως παρά τα 6 εκατ. δολάρια που πήρε μάλλον η τραγουδίστρια δεν τα έδωσε όλα… Οι καλεσμένοι στο σούπερ πάρτι που έχει εξελιχθεί σε σύναξη δισεκατομμυριούχων φρόντισαν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο από τη συναυλία της Ριάνα τα οποία αναπαρήχθησαν στα social media όπου η κριτική των φαν και όχι μόνο της τραγουδίστριας δεν έλειψε. Το τρολάρισμα στην Ριάνα ήταν άγριο με τα σχόλια να αναφέρουν ότι… κατέβαλε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια επί σκηνής, παρά τα 6 εκατομμύρια δολάρια που πήρε για την εμφάνισή της.

Esse vídeo da Rihanna descalça cantando ‘diamonds’ na Índia deveria ser patrimônio mundial. pic.twitter.com/1q5bxrrn6L — FEИTY (@augussxto) March 2, 2024

«She just don’t give a f**», σχολίασε ένας θαυμαστής σε ένα βίντεο της Ριάνα επί σκηνής, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι απλά «εισέπραξε την επιταγή της» και έφυγε. «Τραγουδά, ενώ το μικρόφωνο δεν είναι πουθενά κοντά στο πρόσωπό της», σχολίασε ένας άλλος θαυμαστής της μπερδεμένος. «Δεν της αρέσει να εμφανίζεται. Της έλειπε πάντα η ενέργεια», έγραψε κάποιος άλλος.

Πέρα από τα αρνητικά σχόλια στα social media υπάρχει και η αποθέωση και ο ενθουσιασμός των φαν της τραγουδίστριας που την είδαν να ανεβαίνει στη σκηνή για μιας μεγάλης διάρκειας εμφάνιση, την πρώτη μετά το 2016, δηλαδή εδώ και οκτώ χρόνια. Η Ριάνα τραγούδησε 19 τραγούδια μεταξύ των οποίων τα «Bitch Better Have My Money», «Wild Thoughts», «Rude Boy», Work», «We Found Love», «Umbrella», Stay,» και «Diamonds».

Τα σχόλια για το όνομα του ζευγαριού…

Κάποιος πάντως όλα σχολίασε ότι πήρε τόσα χρήματα και δεν μπόρεσε να προφέρει σωστά τα ονόματα του ζευγαριού…

Their names are “Anant and Radhika” not Anant & Radki 😄 This after paying 74 Crores 😂😂#Rihanna pic.twitter.com/zgFvtGdQtd — Stranger (@amarDgreat) March 2, 2024

Rihanna was paid 50+ crore and still can’t pronounce their names correctly Some people expect fluent English for BPO jobs paying 8-12K/month #AnantRadhikaCelebration pic.twitter.com/LWz9fBn52F — Vineeth K (@DealsDhamaka) March 2, 2024

Rihanna’s entire Indian performance in under two minutes pic.twitter.com/OTMtTUa6fS — ᴹᴵᴹᴵ’ˢ ☈ᴱᴵᴳᴺ ᵂᴼᴺᵀ ᴸᴱ☥ ᵁᴾ (@TheMimiReign) March 2, 2024

The noted Farmer activist Rihanna was seen performing “Bitch Better Have My Money” at a billionaire son’s wedding in India. pic.twitter.com/HCFiDJduei — Rishi Bagree (@rishibagree) March 2, 2024

Rihanna sentindo cada palavra de Umbrella 😭 https://t.co/fZMQ2MU6Xy — Rihanna Online (@RihannaOnlineBR) March 1, 2024