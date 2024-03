Φώτης Ντούλος υπόθεση: Δικαίωση μετά θάνατον

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση της εν διαστάσει συζύγου του Φώτη Ντούλος, η τότε σύντροφός του κρίθηκε ένοχη για το θάνατό της. Ο Φώτης Ντούλος που το 2020 έδωσε τέλος στη ζωή του καθώς κατηγορούνταν για τη δολοφονία της, όπως όλα δείχνουν δικαιώθηκε την Παρασκευή καθώς οι ένορκοι έκριναν ένοχη την τότε σύντροφό του Μισέλ Τροκόνις για όλες τις κατηγορίες σχετικά με την εξαφάνιση της Τζένιφερ Ντούλος τον Μάιο του 2019. Ακούγοντας την ετυμηγορία η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα καθώς κρίθηκε επίσης ένοχη για παρακώλυσης της δικαιοσύνης, δύο κατηγορίες συνωμοσίας με σκοπό την παραποίηση φυσικών στοιχείων και δύο κατηγορίες παραποίησης φυσικών στοιχείων.

Η Μισέλ Τροκόνις ήταν συντετριμμένη μετά τη δικαστική απόφαση ενώ η οικογένειά της χαρακτήρισε την ετυμηγορία μία τεράστια αδικία, επιμένοντας ότι είναι αθώα και ότι «θα κάνουν τα πάντα για να το αποδείξουν». «Είμαστε εδώ συντετριμμένοι, διότι υπήρξε μια τεράστια αδικία στη δίκη της κόρης μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας της Τροκόνις, Κάρλος. Η εγγύηση της έχει οριστεί στα 6 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ως εγγύηση με τον όρο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική παρακολούθηση αν πληρώσει το ποσό της εγγύησης, ενώ η καταδίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου του 2024.

Michelle Troconis went down on all counts in Connecticut. She is now a convicted killer. #JenniferDulos #FotisDulos #KentMawhinney #MurderConspiracy #Obstruction #Tampering pic.twitter.com/k8g85G2ZDB

— Philip Dubé (@PhilipCDube) March 1, 2024