Τεντόγλου απονομή: Συγκίνηση στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στη Γλασκώβη

Ο μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου που χάρισε στην Ελλάδα χαμόγελα και περηφάνεια, έκανε και… με τη βούλα δικό του το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης. Το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά την πρωτιά με άλμα στα 8,22 μ., ο 25χρονος άλτης ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου υπό τον Εθνικό Ύμνο με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη. Στο δεύτερο σκαλοπάτι ανέβηκε ο Ματία Φουρλάνι, επίσης με επίδοση 8,22 μ. αλλά με χειρότερη δεύτερη προσπάθεια από τον Τεντόγλου, ενώ στο τρίτο ο Κάρεϊ Μακλάουντ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε για μια ακόμα φορά στην κορυφή του κόσμου, κάνοντας παράλληλα «ζέσταμα» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ο 25χρονος άλτης από τα Γρεβενά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στη Γλασκώβη, με άλμα στα 8,22 μ., διατηρώντας έτσι τον τίτλο του.

Για να συμβεί αυτό, ο Τεντόγλου χρειάστηκε να… αγχώσει τους λάτρεις του στίβου, αφού στα 8,22 μ. «πέταξε» και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι. Όμως, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι είχε καλύτερη δεύτερη επίδοση (8,19 μ. αντί για 8,10 μ.). Πλέον, ο Μίλτος Τεντόγλου μετρά ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρυσό κι ένα ασημένιο σε παγκόσμια ανοικτού στίβου και δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλεισοτύ στίβου. Επίσης, έχει κατακτήσει 5 χρυσά μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού και ανοικτού στίβου.

Μετά τη σπουδαία του νίκη, ο Τεντόγλου πήρε στα χέρια την γαλανόλευκη σημαία και κατευθύνθηκε προς τις εξέδρες, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, το οποίο απαρτιζόταν από πολλούς Έλληνες.

«Ο αγώνας μου ήταν χάλια, ούτε στον χειρότερό μου εχθρό να κάνει τελικό το πρωί, πραγματικά», είπε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μάς έχει συνηθίσει στο να είναι αυστηρός με την κριτική προς τον ίδιο του τον εαυτό. «Ό,τι χειρότερο, δεν είχα καμία όρεξη πραγματικά, προσπαθούσα από μόνος μου να ενεργοποιηθώ, έκανα καλό ζέσταμα, στα άλματά μου προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν έβγαινε η επίδοση με τίποτα, ήταν χαμηλά οκτάρια. Εγώ έχω ξανακερδίσει αυτόν τον αγώνα.

Τα άλλα παιδιά δεν το έχουν κερδίσει και είναι νέοι αθλητές. Αυτοί είναι πιο πεινασμένοι από μένα. Εγώ πρέπει να βρω μία όρεξη γιατί τα έχω κερδίσει όλα και είναι δύσκολο να τη βρεις. Ένιωθα σαν να είμαι σε πανελλήνιο, σε βαλκανικό, κάτι τέτοιο ένιωθα. Πολύ περίεργος αγώνας και δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Θα μπορούσα να πάω πολύ καλύτερα αν ο αγώνας ήταν το απόγευμα. Είμαι στο επίπεδο που θα ήθελα, το σημερινό δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, αλλά το καλοκαίρι θα είμαι πιο δυνατός. Θα ξεκινήσω και νωρίς τη σεζόν από την Ντόχα, αρχές Μαΐου. Δεν μου αρέσει να χάνω αγώνες. Στο ευρωπαϊκό θα είμαι εκεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μόνο που κρατάω είναι ότι ήταν πολλοί Έλληνες στις κερκίδες» είπε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αφού κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σχολίασε τον αγώνα του αλλά και την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία με την αφαίρεση της βαλβίδας, μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. «Δεν με ενδιέφερε η νίκη, αλλά η επίδοση κι αυτή την βγήκε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγωνιστήκαμε το πρωί. Χθες, για παράδειγμα δεν υπήρχε στο πρόγραμμα κανένα οριζόντιο άλμα», τόνισε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τη λήξη του αγώνα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να το αφαιρέσουν», πρόσθεσε για να καταλήξει πως, «αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν».

Ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο μυθικός Καρλ Λιούις, συμφώνησε με τα λεγόμενα του Μίλτου Τεντόγλου σε ό,τι έχει να κάνει με την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία για το άλμα εις μήκος. «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρλ Λιούις.

