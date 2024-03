Καρλ Λιούις – Τεντόγλου: Ο υπεραθλητής με τα 9 χρυσά συμφωνεί με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη

Ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο μυθικός Καρλ Λιούις, συμφώνησε με τα λεγόμενα του Μίλτου Τεντόγλου σε ό,τι έχει να κάνει με την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία για το άλμα εις μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου σχολίασε την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία με την αφαίρεση της βαλβίδας, λέγοντας πως «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν».

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I’ve heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer

Ετσι, αυτή την ενδεχόμενη αλλαγή σχολίασε και ο Καρλ Λιούις, με τον Αμερικανό να συμφωνεί 100% με όσα είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στα social media. «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρλ Λιούις.

