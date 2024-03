Γαλλία – Αγρότες: Νέα μπλόκα και κινητοποιήσεις με άχυρα και τρακτέρ

Με μπάλες από άχυρο και τρακτέρ, το Γαλλικό Συνδικάτο Αγροτικού Συντονισμού, απέκλεισαν σήμερα το πρωί, το επάνω τμήμα των Σανζ Ελιζέ.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κτηνοτρόφος Αξέλ Μασόν, στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία, περίπου εκατό αγρότες συγκεντρώθηκαν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί με «ηρεμία και σεβασμό». Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ η κυκλοφορία στο επάνω μέρος της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων εξακολουθούσε να έχει διακοπεί. Περίπου στους 50 συνδικαλιστές, παρέμειναν περιτριγυρισμένοι από αστυνομικούς και γύρω στα δέκα τρακτέρ του Αγροτικού Συντονισμού, με μια γαλλική σημαία, ήταν σταθμευμένα κοντά στο μνημείο.

Farmers blocked traffic around Paris’s famed Arc de Triomphe monument with tractors and bales of hay, saying the protest was aimed “at saving French agriculture”https://t.co/4oGgEN5ggc pic.twitter.com/LYTWP7OPxZ

— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2024