Φωτιές Τέξας 2024: Η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ιστορία της πολιτείας

Σοκαριστική η εξέλιξη των γεγονότων στην πολιτεία του Τέξας, όπου η φωτιά από εχθές, Πέμπτη (29/02), συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές καίγοντας πάνω από 4.300.000 στρέμματα. Η εν λόγω πολιτεία συνεχίζει να μάχεται κατά της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στην Ιστορία της. Ανεξέλεγκτη εμφανίζεται να είναι η φωτιά με το μέγεθός της να έχει ξεπεράσει την έκταση ολόκληρης της Γαλλίας. Ταυτόχρονα, εξαπλώνεται τόσο γρήγορα που έχει αρχίσει να κυριεύει και τις περιοχές της γειτονικής Οκλαχόμα. Η πυροσβεστική, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές της, δεν έχει καταφέρει να τιθασεύσει την πύρινη λαίλαπα.

Σε αγώνα βρίσκονται όχι λιγότερα από έξι μεγάλα χωριστά ενεργά μέτωπα. Μάλιστα, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών του Τέξας, η φωτιά αποκαλέστηκε «Σμόουκχαους Κρικ». Η ίδια «πήρε» μαζί της τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας και έκαψε το σπίτι της στη πόλη Σινέτ. Δεύτερο καταγεγραμμένο θύμα είναι μια 44χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά καθώς οδηγούσε το φορτηγό της. Στη συνέχεια, οι φλόγες περικύκλωσαν το όχημα και η οδηγός εγκλωβίστηκε.

Δηλώσεις στον Τύπο πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν. Επισκέφτηκε το Τέξας με στόχο να διασκεπτεί για τη μεταναστευτική κρίση και με αφορμή το γεγονός παράθεσε ότι για τον περιορισμό της πυρκαγιάς έχουν εμπλακεί περίπου 500 ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί εκτός των πυροσβεστών της πολιτείας.

«Ζήτησα από την ομάδα μου να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι κοινοτήτων που απειλούνται από αυτές τις πυρκαγιές», ανέφερε, ενώ υποσχέθηκε για ομοσπονδιακή βοήθεια στις πολιτείες Τέξας και Οκλαχόμα και κατέκρινε αυτούς που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. «Μου αρέσει που ορισμένοι Νεάντερταλ φίλοι μου πιστεύουν ακόμα πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή», τόνισε ειρωνικά ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Just flew over the wildfires in the Texas Panhandle. Prayers for the town with fire on all sides! pic.twitter.com/OdPDZlnVl9

Ο αναμενόμενος νικητής της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικανών για την κατοχύρωση του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και αντίπαλος του προέδρου τοποθετήθηκε. Λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο Τέξας για το μεταναστευτικό ζήτημα, αμφιβάλει για την επιστημονική τεκμηρίωση της κλιματικής αλλαγής.

JUST IN: Donald Trump and Joe Biden arrive at the border in Texas at the same time.

President Biden was seen shuffling along with Border Patrol agents who needed to slow down so he could keep up with them.

Trump met with Texas Governor Greg Abbott.

Biden was accompanied by… pic.twitter.com/1Y62DLRztS

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 29, 2024