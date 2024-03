Σκύλος του έκοψε το πέος: Εφιάλτης για 66χρονο άνδρα

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένας άνδρας από τη Γερμανία όταν ο σκύλος του, περίπου στο μέγεθος ενός Jack Russel, δάγκωσε το πέος του και στη συνέχεια το έφαγε. Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία στις 2 τα ξημερώματα επειδή άκουγαν το αδιάκοπο γάβγισμα του σκύλου που προερχόταν από το σπίτι του άνδρα. Όταν έφτασαν στο ακίνητο οι αστυνομικοί άκουγαν βογγητά πόνου από το εσωτερικό του σπιτιού.

Μη έχοντας άλλη επιλογή οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και βρήκαν τον 66χρονο άνδρα και τον σκύλο του. Η ζωή του άτυχου άνδρα βρισκόταν σε κίνδυνο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη Bild, ούτε το πέος του άνδρα ούτε κάποιο αντικείμενο που να μαρτυρά εγκληματική ενέργεια είχε βρεθεί στο σπίτι. Το ίδιο το θύμα δεν ήταν επίσης σε θέση να δώσει πληροφορίες για το τι του είχε συμβεί. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται από τις αρχές είναι ο σκύλος να προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό στον άνδρα. Ο 66χρονος τέθηκε σε τεχνητό κώμα κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

«Ο άνδρας έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα από τους γιατρούς. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να του μιλήσουμε σύντομα. Μια υπόθεση, βέβαια, είναι ότι ο σκύλος, που έχει περίπου το μέγεθος ενός Τζακ Ράσελ τεριέ, δάγκωσε το πέος και το έφαγε. Το τραύμα θα μπορούσε επίσης να είναι τραύμα από δάγκωμα. Αλλά είναι επίσης πιθανό ένα σεξουαλικό ατύχημα ή μια εγκληματική πράξη», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Παρόλο που το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομία δημοσιοποίησε τώρα την υπόθεση στην προσπάθειά της να βρει μάρτυρες. Η Bild ανέφερε ότι μια ομάδα ερευνητών έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να «ξεκαθαρίσει η υπόθεση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει διαλευκανθεί». Εάν η υπόθεση του αρχηγού της αστυνομίας είναι σωστή, δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό.

Το 2012, ένας 61χρονος Αυστριακός δέχθηκε επίθεση από έναν σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε και στα γεννητικά του όργανα. Ο άνδρας έκανε το ποδήλατο όταν δέχθηκε την επίθεση από τον σκύλο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου – μετά από μια πολύωρη επέμβαση – οι χειρουργοί κατάφεραν να σώσουν τα γεννητικά όργανα του άνδρα. Ο σκύλος και ο ιδιοκτήτης του δεν βρέθηκαν ποτέ.

