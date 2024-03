Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 17 ανθρώπους σε διάβαση πεζών

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ένα αυτοκίνητο που τους παρέσυρε ενώ βρίσκονταν σε μια διάβαση πεζών στο Στσέτιν της βορειοδυτικής Πολωνίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Υπάρχει ένα «συμβάν» με «17 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι» είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024